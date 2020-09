Saúdská Arábie: odliv cizinců a protežování místní pracovní síly

Zahraniční pracovníci „na zápůjčku“

V důsledku uzavření hranic byla řada podniků odříznuta od pracovníků, které by běžně najali například na sezonní práce. Z druhé strany jiné podniky neměly pro své zahraniční zaměstnance využití a uvažovaly o jejich propuštění. Situaci vyřešilo saúdské ministerstvo lidských zdrojů a sociálního rozvoje březnovým spuštěním portálu Ajeer, který umožňuje dočasný přechod či „zápůjčku“ zahraničních pracovníků, a to až do 20 % všech cizozemských zaměstnanců. Dosud přechod zahraničního zaměstnance mezi soukromými zaměstnavateli vyžadoval opuštění země a vstup na nové pracovní povolení.

Uzavření hranic s sebou přineslo potíže také pro zahraniční pracovníky, kteří se měli vracet do svých zemí, ať již definitivně, nebo dočasně. Zároveň také řada zemí odmítala své pracovníky přijímat zpět s ohledem na protipandemická opatření. Saúdská vláda pomocí centrálního portálu Absher zavedla program Awdah (návrat), do kterého se dosud zaregistrovalo 178 452 žadatelů, z nichž 12 798 se již vrátilo.

Pro podniky, které mají zájem otevřít v Saúdské Arábii zastoupení, či zde investovat, je důležité vést v patrnosti pokračující zavádění kvót na zaměstnávání saúdských občanů a s tím spojených zvýšených mzdových nákladů. Minimální mzda pro saúdské občany činí 3000 rijálů (asi 18 000 Kč), v některých oborech je pak stanovena výrazně výše. Také chystané omezení podílu vlastních pracovníků na managementu zastoupení v zemi s sebou bude přinášet výzvy díky delším výběrovým řízením a nutnosti ukončit běžící kontrakty. V neposlední řadě je výzvou vyhledat v zemi vhodně kvalifikované kandidáty, na což se vzdělávací systém zvláště zaměřuje, mimo jiné i silnou podporou studia v zahraničí. Hledání místních občanů na méně kvalifikované pozice se dlouhodobě potýká s problémy. Jako je nízké finanční ohodnocení nebo malá prestiž dané profese.

Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu