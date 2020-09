Stravovací paušál je největší ekonomický nesmysl poslední doby

Stravovací paušál je největší ekonomický a sociální nesmysl posledních let. Poškodí firemní stravování, restaurace, povede k optimalizaci mezd a zvýšení deficitu státního rozpočtu o 20 miliard korun ročně.

Ministerstvo financí ve snaze získat co nejširší podporu pro svůj návrh stravovacího paušálu vydává celou řadu zavádějících informací. Ty zakrývají skutečnost, že stravovací paušál s sebou nese mnoho rizik, přičemž změny, které má zavést, jsou nevratné.

Především je třeba říct, že stravovací paušál znamená plýtvání veřejnými penězi. Ministerstvo financí samo uznává, že dopad stravovacího paušálu na veřejné rozpočty bude mínus téměř 5 mld. Kč ročně. To je ale optimistické tvrzení. Studie Grant Thronton kalkuluje s mínus 20 mld. Kč ročně a k podobné částce dochází i analýzy odborů. Za tuto částku by bylo možné zvýšit důchody o 700 korun nebo platy všech učitelů o 11 000 korun.

Velkým problémem paušálu je také to, že přímo navádí k daňové optimalizaci mezd. Bude velmi lákavé zvýšit mzdy paušálem, protože to bude pro zaměstnavatele i zaměstnance ekonomicky výhodnější. Problém je, že se z takového navýšení neplatí odvody zdravotního ani sociálního pojištění, nezapočítává se zaměstnancům do náhrady mzdy za dovolenou, do nemocenské, odstupného, ani do výpočtu důchodu.

Dalším krizovým bodem stravovacího paušálu je ztráta, kterou přinese restauracím a celému gastro segmentu. Tuto ztrátu lze vyčíslit poklesem tržeb o 35 mld. Kč ročně při současném zániku 29 000 pracovních míst. Negativní dopady v tomto případě uznává i samo ministerstvo financí, přesto nijak nereaguje. Lhostejnou nechala ministerstvo financí i petice proti stravovacímu paušálu, kterou podepsalo více než 2 000 restaurací.

Průzkum pro Svaz průmyslu a dopravy ČR ukázal, že 96 % zaměstnavatelů je zcela spokojeno se současným systémem podpory stravování zaměstnanců. Na trhu tedy neexistuje poptávka, která by vysvětlovala legislativní aktivitu ministerstva financí. Celkem 73 % zaměstnavatelů je současně přesvědčeno, že zavedení stravovacího paušálu by snížilo návštěvnost jídelen, což by vedlo k jejich zániku. Přitom je na místě poznamenat, že právě v závodních jídelnách se stravuje i celá řada seniorů, kteří využívají zvýhodněné ceny.

Průzkum agentury Focus pro Spotřebitelské fórum zjistil, že stravovací paušál by pouze 5,5 % lidí utrácelo za obědy v restauracích. 24 % by paušál využilo na spoření a 14 % na splátky půjček.

Ze všech těchto důvodů považujeme zavedení stravovacího paušálu v navržené podobě za neprozíravé a škodlivé. Vyzýváme Vládu a Parlament ČR, aby parametry paušálu upravili tak, aby byly minimalizovány jeho negativní dopady.

Miroslav Sedlák

Předseda Asociace provozovatelů poukázkových systémů