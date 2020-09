Fincentrum Hypoindex srpen 2020: Rekordní rok na dosah

Zájem o hypotéky byl v srpnu opět rekordní. S objemem poskytnutých hypoték ve výši 19,173 miliard korun se letošní srpen stal nejúspěšnějším osmým měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. Pokles průměrné úrokové sazby hypoték dál brzdí.

Fincentrum Hypoindex za srpen 2020

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Přestože celkový objem poskytnutých hypotečních úvěrů oproti předchozím měsícům klesl, tak z meziročního pohledu se jedná o výsledek, který svou hodnotou 19,17 miliard korun určuje, že letošní srpen se stal nejúspěšnějším osmým měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. Jedním z faktorů, který má na tato čísla vliv je nadále zvyšující se hodnota nemovitostí, čemuž odpovídá i (po měsíční pauze) opět rekordní průměrná výše úvěru a to 2 791 673 korun. A tak jedinou klesající hodnotou je průměrná sazba hypoték, kdy po pěti klesajících měsících se „prozatím“ zastavila na hodnotě 2,11 procenta,“ uvedl Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Objem poskytnutých hypoték za prvních osm měsíců letošního roku již překročil 150 miliard korun. Překonání hranice 200 miliard korun tak mají hypoteční banky na dosah. Do konce roku jim stačí poskytnout hypotéky za 12,5 miliardy korun měsíčně. Nižší objemy sjednaly banky naposledy v lednu a únoru 2019.

„Pokud by hypoteční banky udržely objemy poskytnutých hypoték na úrovni letních měsíců, mohly by i atakovat rekordy z let 2016 a 2017, kdy sjednaly hypotéky za více než 225 miliard korun,“ řekl Jiří Sýkora z Fincentrum & Swiss Life Select.