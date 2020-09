Slovensko zařadí ČR od pátku mezi rizikové země a zavede namátkové kontroly na hranicích

Podle agenturních zpráv Slovensko s účinností od tohoto pátku zařadí ČR na seznam koronavirově rizikových zemí. Na hranicích by pak měly probíhat namátkové kontroly. Slovenská strana zatím nedokáže zcela upřesnit konkrétní fungování nových opatření a rovněž se nedokáže zcela přesně vyjádřit k otázce pendlerů. Čeká se stále na příslušné nařízení tamní hygieny.Podle slovenského premiéra Igora Matoviče bude ČR od pátku v jakémsi mezistavu mezi červenou a zelenou zemí. Formálně bude ČR už "červená", ale s množstvím výjimek a statutem náhodné kontroly. Pokud by se situace dále zhoršovala, je východní soused připraven ještě dále přitvrdit.Pro cesty z ČR na Slovensko bude od pátku nutný buď negativní test na koronavirus , který nesmí být starší 72 hodin, nebo nastoupení pětidenní karantény a následné podstoupení testu na covid-19 . Povinnost se nebude vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce