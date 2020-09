EK chce navýšit cíle pro snižování emisí do r. 2030 z -40% nejméně na -55%

EK dnes ústy své šéfky Ursuly von der Leyenové navrhla navýšit cíl pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 z doposud dojednaných -40% nejméně na -55%. Podle Leyenové je takové navýšení reálné a proveditelné jakkoli je to cíl ambiciózní. EK by měla své cíle v tomto směru revidovat do léta příštího roku a chce přijít s reformou zdanění energií . Podle šéfky EK současná spotřeba v podstatě veškerých zdrojů není dlouhodobě udržitelná.Leynová představila zároveň priority EK pro rok 2021 , kterými budou především pokračování boje proti změnám klimatu, vývoj situace v zemích mimo EU a vývoj unijní ekonomiky