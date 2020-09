Blackstone varuje před ztracenou dekádou anemických akciových výnosů

Podle šéfa investiční společnosti Blackstone Tonyho Jamese mohou akciové trhy v následujících letech čelit riziku "ztracené dekády" s pouze anemickými výkony. Důvodem by mohly být problémy firem s růstem jejich ziskovosti při očekávané budoucí normalizaci sazeb. Prostředí supernízkých úrokových sazeb je podle Jamese hlavním motorem stávající akciové rallye a jakmile dojde k k jejich normalizaci, tak bude mít velké množství firem problém se přizpůsobit růstu nákladů na financování svých aktivit. To negativně ovlivní zisky a následně také ceny akcií James navíc očekává, že budoucí obecná normalizace sazeb a fungování ekonomiky jako takové bude přinášet další rizikové faktory, které budou tlačit na firemní ziskovost. Jedním z nich bude nutnost zvyšovat daně pro krytí rostoucích rozpočtových schodků . Vyšší zdanění navýší provozní náklady, což ovlivní ziskovost.Negativně se budou projevovat také obecný růst provozních nákladů, nižší efektivita dodavatelských řetězců a proces "deglobalizace", který negativně ovlivní celkovou produktivitu firem.Prostření nízkých sazeb podle Jamese vytváří náladu, kdy investoři doslova nahánějí nové možnosti investic a zvýšení svých příjmů a to i za cenu rostoucí rizikovosti takových investic a v tom se skrývá budoucí kámen úrazu.