Ropa roste o 2,5%, formace dvojitého dna vytlačila cenu na 41 USD

Formace dvojitého dna vytlačila cenu nad $41

Ropa roste už druhý den v řadě po ubránění klíčového supportu na $39,30. Včera jsme upozorňovali, že by kupci mohli zastavit výprodej právě na této úrovni. Večer komoditě pomohly zveřejněné zásoby ropy organizace API, které ukázaly na prudký pokles zásob v USA. Na grafu vidíme formaci dvojitého dna s již proraženou úrovní "neckline" (červený obdélník). Dokončení formace by mohlo přinést růst až k úrovni $43,20. Dnešní seance je o Fedu, který ve 20:00 rozhodne o sazbách. Holubičí vyznění zasedání by mohlo ropě dále pomoci. Ještě předtím (v 16:30) se však dočkáme zveřejnění oficiálních zásob ropy DoE.