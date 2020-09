ČBA: Srpnový růst hypoték o skoro neuvěřitelných 29% r/r

Objemy hypotečních úvěrů dosáhly v srpnu 2020 opět vysokých hodnot – 19,2 mld. Kč. To je sice méně než v červenci 2020, ale je to o skoro neuvěřitelných 29 % více než v srpnu 2019. Hodnoty měsíčních prodejů se už několik měsíců drží vysoko a celý rok 2020 nejspíš skončí rekordním výsledkem. Jak je možné, že se lidé nebojí jít do hypotéky v době koronaviru, kdy by „správně“ měli mít strach o své zaměstnání a neměli by jít do rizika?

Opak je nejspíš pravdou. V době nejistoty je investice do vlastní nemovitosti tou největší jistotou. Ostatně nezaměstnanost se stále drží nízko – kolem 3,8 % a pokud příliš nestoupne, pak je koronavir a jeho negativní dopady na ekonomiku větší strašák, než jaká je skutečnost (což bych si přál).

Je otázka, zda se tyto vysoké prodeje udrží až do konce roku. I kdyby byly měsíční prodeje nižší než dosud, bude tento rok pro hypoteční trh úspěšný. Takže otázka spíše zní, jaký bude rok příští? Tady už bych byl opatrnější. Zejména proto, že skončí státní podpory a nezaměstnanost bude mít tendenci růst.

Velkým, možná největším, tahounem vysokých prodejů je bezpochyby nízká úroková sazba, která láká ke svému využití a zafixování na delší dobu. Průměrná úroková sazba v srpnu klesla o 0,04 procentních bodů na

2,11 % p.a. Myslím si, že trh testuje své dno a že sazby už dolů nepůjdou. Pokud ano, tak jen marginálně. Na trhu je velké množství likvidity dané „kvantitativním uvolňováním“ ČNB, fiskální politikou, tj. naléváním peněz do ekonomiky prostřednictvím státních podpor a také dotacemi z EU. To vše dohromady vytváří nemalé inflační tlaky a očekávání. Zákonitě proto musí vzrůst inflace a tím porostou i úrokové sazby. Kdo uhodne, kdy to bude, ten získá finančního Oskara roku 2020.