O víkendu uklidí dobrovolníci Česko po „koronaturistické“ sezóně

16. 09. 2020

Desítky tisíc dobrovolníků vyrazí již tuto sobotu (19. září) na úklid po nepořádných turistech. Akce proběhne již potřetí při Celosvětovém úklidovém dni, který se koná ve více než 150 zemích. Letos jeho hlavním tématem jsou cigaretové nedopalky, které se rozkládají v přírodě zhruba 15 roků.

„Situace nám na jaře nepřála a většina z 2 500 naplánovaných úklidových akcí nemohla proběhnout. Dočasné uzavření sběrných středisek odpadů a neukáznění 'sváteční' turisté následně přispěli ke znečištění přírody více, než tomu bývalo v minulých letech“, sdělují organizátoři akce z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko. Například strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras letos uložili už dvakrát víc pořádkových pokut než za celý loňský rok. Zhruba polovinu z nich uložili na jaře, kdy kvůli sílícímu koronaviru platila ve městech a obcích karanténa a lidé o to více mířili do přírody. Problém podle zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonína Tůmy ale byl, že do přírody vyrazili i lidé, kteří do ní obvykle nechodí a neumějí se v ní chovat. I proto je podzimního úklidu zapotřebí více, než kdy dříve.

„Letošního návalu turistů způsobeného pandemií jsme se spolu se správami chráněných krajinných oblastí a národních parků obávali dopředu. Snažili jsme se proto rozptýlit zájem na neznámější místa v naší přírodě, nové turistické stezky ad. a také vychovávat neukázněné výletníky i skrze akce typu ochranná síť na Sněžce. Příští rok chceme pokračovat a chystáme proto společně kampaň zaměřenou proti pohazování odpadků v přírodě. Kromě toho Ministerstvo životního prostředí právě vyčlenilo 13,5 milionu korun pro neziskovky, které mj. do péče o přírodu zapojují širokou veřejnost a děti. Navíc jsme si vědomi toho, že tam, kde opravdu dochází ke znehodnocení cenných lokalit, kde sídlí vzácné druhy živočichů a rostlin, jsou pokuty někdy až směšně nízké. Chceme to změnit. Chystáme novelu, podle níž by sankce za provinění proti zákonu na ochranu přírody a krajiny byly oproti dnešku až dvojnásobné,“ doplňuje ministr Richard Brabec.

Hlavním tématem letošního Celosvětového úklidového dne, ke kterému se organizátoři naší největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko již třetím rokem hlásí, jsou cigaretové nedopalky. “V současné epidemiologické situaci nechceme nikoho nabádat k jejich sbírání, spíše je naším cílem na problém s odhazováním nedopalků poukázat a napomoci změnit zlozvyk některých kuřáků,” říká Miroslav Kubásek, národní koordinátor Celosvětového úklidového dne pro Českou republiku. Cigaretové nedopalky jsou totiž celosvětově nejčastěji odhazovaným odpadkem a rozkládají se zhruba 15 roků, přičemž se z nich do životního prostředí uvolňuje řada nebezpečných látek.

Do podzimních úklidových akcí se již tradičně zapojí i partneři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, kteří dohromady uklidí 40 lokalit v místech, kde působí. Nejvíce akcí uspořádala Komerční banka (15 týmů) a pozadu nezůstali ani ostatní - E.ON (9), DPD (7), Škoda Auto (3), Veolia (2), DB Schenker (2), Gambrinus, Alpine Pro či Flixbus.

Dobrovolníci, kteří by se rozhodli spojit úklid s víkendovým výletem do přírody, mohou zdarma přenocovat na některém z 50 kempovacích míst projektu www.BezKempu.cz a pomoci uklidit jejich okolí. Ostatním stačí si vybrat z interaktivní mapy, kde naleznou zhruba 900 míst po celé ČR, na kterých se lze k akci připojit. Každý uklizený kousek odpadu se počítá, přidejte se k nám v sobotu 19. září, nebo třeba v některém z pozdějších podzimních termínů.

Kontakt pro další informace Radek Janoušek 777 176 675 radek@uklidmecesko.cz