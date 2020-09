Rekordní prázdninový zájem o prohlídku Temelína

Pokles v návštěvnosti zaznamenali v Temelíně během prvních šesti měsíců. Kvůli koronaviru bylo Infocentrum od začátku března do konce května úplně zavřeno. Červnová návštěvnost na úrovni 1 602 lidí pak naznačila, že zájem o energetiku mezi lidmi stále je. A to i přesto, že v Infocentru platila přísná hygienická opatření.

„Exkurze probíhaly při dodržení přísných hygienických opatření, tedy roušky, důsledná hygiena a dvoumetrové rozstupy. Z naší strany to pak byla pravidelná dezinfekce vystavených exponátů anebo klik,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí Infocentrem Skupiny ČEZ.

Prázdniny pak překvapily i samotné energetiky. Ti totiž proti loňskému roku zaznamenali více než dvojnásobný nárůst návštěvnosti. A to i přesto, že stále drželi některá hygienická opatření. Přitom skladba návštěvníků byla velmi pestrá, od rodin s dětmi, přes cyklisty, lidi, kteří na jihu trávili dovolenou nebo obyvatele z okolí elektrárny. Velký zájem byl o autokino, které ČEZ v Temelíně připravil vůbec poprvé, a to v rámci oslav 20 let od spuštění jihočeské elektrárny. Celkem 16 představení zde zhlédlo téměř deset tisíc diváků.

„Hledali jsme takový formát oslav dvacátého výročí provozu Temelína, který by byl realizovatelný, i kdyby se dál zpřísňovala hygienická opatření v souvislosti s koronavirem. Bezpečnost a zdraví lidí je pro nás zásadní prioritou a autokino odpovídalo i velmi přísným hygienickým nárokům, protože se zde jednotlivé malé skupiny lidí mohou bavit odděleně,“ uvedl vedoucí útvaru jaderné komunikace ČEZ Petr Šuleř.

Autokino k Temelínu přitáhlo například Magdu Jindráčkovou s teplickou SPZ na voze, manželem a dvěma dětmi uvnitř. „Jsme na týden v Třeboni a toto byla ideální možnost, jak se poprvé podívat na Temelín zblízka, kouknout se na film, který jsme ještě neviděli, a ještě v autokině, kde jsme nikdy nebyli,“ konstatovala Magda Jindráčková.

Stejně jako o prázdninách mohou stále rodiny s dětmi soutěžit v Infocentrech Skupiny ČEZ o plyšáky oblíbených energetických postaviček Watíka či Joulinky. „Pro získání odměn přitom stačí navštívit alespoň dvě naše Infocentra. Oblíbené plyšáky si od srpna z našich infocenter odneslo domů více než tisíc malých fanoušků energetiky,“ doplnila Kateřina Bartůšková.

Nabídku služeb ČEZ ve svých infocentrech průběžně rozšiřuje. V Temelíně postavil během koronavirové pauzy 6,5 metrů dlouhý uzavřený tobogán pro děti a dobíjecí stojany pro vyznavače jízdy na elektrokolech.