Nová prognóza Fedu ukáže na stabilitu úrokových sazeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká centrální banka dnes ponechá sazby beze změny. Směrem nahoru by mohla revidovat odhad dynamiky HDP pro letošní rok. Vylepšit by mohla i odhad týkající se vývoje nezaměstnanosti. Medián výhledu úrokových sazeb však bude zřejmě ukazovat na stabilitu úrokových sazeb až do roku 2023. Americké maloobchodní tržby v srpnu pravděpodobně ubraly na tempu. V regionu nás čeká zveřejnění polské jádrové inflace, která v červenci překvapila výrazným růstem. Naopak české ceny průmyslových výrobců zřejmě dále poklesnou.

Americké maloobchodní tržby mají oživení typu „V“ za sebou

Americká centrální banka dnes ponechá sazby beze změny. Pozornost bude poutat její nová ekonomická prognóza i medián výhledu úrokových sazeb. Ten se protáhne až do roku 2023. Ukazovat bude zřejmě stabilitu úrokových sazeb, nicméně počet hlasů pro jejich zvýšení bude stoupat. Směrem nahoru by mohl být revidován odhad růstu HDP pro letošní rok, naopak ten pro rok příští by se mohl posunout směrem dolů. Jednalo by se však spíše o vliv statistické základny, tedy vylepšeného odhadu pro rok 2020, než zhoršení výhledu. Míru nezaměstnanosti pro Q4 podle nás Fed sníží z červnových 9,3 % na 7,5-8,0 %. Inflace pro letošní rok by mohla být naopak revidována mírně směrem nahoru. Kombinace výhledu na vyšší inflaci společně s očekávaným poklesem nezaměstnanosti podle nás otevře prostor pro zvýšení úrokových sazeb. K tomu ale nedojde dříve než v roce 2023. Americké tržní úrokové sazby tak budou hledat důvody pro růst jen obtížně. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/32yWvbv.

Americký maloobchod má své oživení typu „V“ již zřejmě za sebou. Po výrazném růstu maloobchodní tržeb v květnu, červnu a červenci tak očekáváme jejich určitou stabilizaci. Po očištění o prodeje aut náš odhad počítá s růstem o 0,3 % m/m.

Ceny českých průmyslových výrobců v srpnu zřejmě dále poklesly. Za jejich vývojem stojí situace v průmyslu, který se teprve zotavuje z koronavirových ztrát, a vývoj cen na komoditních trzích.

Koruna dále oslabuje

Polská centrální banka ponechala včera úrokové sazby beze změny na úrovni 0,1 %. Přestože jádrová inflace v červenci vystřelila na 4,3 %, převažuje v polském výboru pro měnové otázky názor, že by sazby měly zůstat beze změny. Objevují se zde sice i hlasy volající po jejich normalizaci, ty však zůstávají stále v menšině. Podle prognózy centrální banky by se inflace v následujících měsících měla postupně vracet k 2,5% cíli. V horizontu jednoho roku tak žádnou změnu v nastavení měnové politiky neočekáváme. Historicky nízké úrokové sazby, nákupy aktiv i holubičí rétorika centrální banky bude po zbytek letošního roku udržovat polský zlotý pod tlakem. Jeho kurz se bude podle naší prognózy ve čtvrtém čtvrtletí pohybovat kolem 4,55 PLN/EUR. Na včerejší zasedání polská měna nijak zásadně nereagovala. Ve srovnání s předchozím dnem skončila o 0,1 % silnější na úrovni 4,443 PLN/EUR.

České koruně se nedařilo ani včera. Doléhají na ní statistiky o počtech nově nakažených, klesající úrokové sazby i stále poměrně nízká likvidita na trhu. Česká měna tak v průběhu úterního obchodování ztratila dalších 0,4 % a posunula se směrem ke 26,80 CZK/EUR. Sentiment zůstává vzhledem k situaci týkající se koronaviru stále špatný. Akciové trhy ale zamířily nahoru, což by mohlo přinést úlevu i domácí měně.

Ministerstvo financí včera zveřejnilo svoji novou prognózu. Je mírně pesimističtější než ta naše, což by ve výsledku mohlo znamenat vyšší příjem veřejných financí o necelých 30 mld. CZK. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/2ZGAZQc.

Společná evropská měna včera o 0,1 % posílila a to na 1,188 USD/EUR. Z pozitivního překvapení, který přinesl německý ZEW index, toho tedy moc nevytěžila. Ten výrazně překvapil jak ve složce očekávání, tak v hodnocení současné situace.