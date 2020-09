?? Tesla prudce roste před tzv. “Battery Day” ??

Býci sázejí na pokrok ve vývoj baterií automobilky

Akcie společnosti Tesla (TSLA.US) rostou už pátou seanci v řadě. Investoři zvyšují sázky na automobilku před tzv. Battery Day v příštím týdnu. Ředitel společnosti Elon Musk by měl prezentovat pokroky společnosti v technologii výroby baterií. Někteří analytici upozorňují, že se může jednat o velmi důležitou událost vzhledem k tomu, že baterie je kritický faktor, který odlišuje Teslu od ostatních výrobců elektromobilů. Někteří býci by se mohli rozhodnout zvýšit vzhledem k této události sázky na další růst akcií.

Akcie Tesla (TSLA.US) pokračují v růstu po propadu na začátku měsíce. Cena se rychle přibližuje úrovni 500 dolarů. Klíčový support se nachází na úrovni 335 dolarů (38,2 % retracement). Zdroj: xStation5