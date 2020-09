Novou prognózu Ministerstva financí hodnotíme jako realistickou, daňové příjmy mohou být vyšší (Komentář)

Nová prognóza Ministerstva financí počítá pro tento rok s poklesem ekonomiky o 6,6 % a pro příští rok s návratem k růstu o 3,9 %. Pro tento rok je tak v souladu s očekáváním trhu a pro příští lehce pesimističtější. Na druhou stranu naše prognóza je pro oba roky o pár desetin optimističtější (-6,0 %, resp. 5,0%). V základních rámcích se ale s Ministerstvem financí shodujeme. V detailu o něco optimističtěji vidíme spotřebu domácností a naopak negativněji vývoj investic. Podle Ministerstva financí by spotřebitelská inflace měla v příštím roce výrazně zpomalit z letošních 3,2 % na 1,9 %, což je v obou případech o dvě desetiny vyšší hodnota, než s jakou počítá naše prognóza. Ta však ještě nezahrnovala aktuálně vyšší inflaci, která překvapila finanční trhy i ČNB.



Celkově tak hodnotíme novou prognózu Ministerstva financí jako realistickou. Zároveň se podle nás ministerstvo vrátilo ke své předchozí praxi, kdy makroekonomické prognózy byly spíše lehce opatrné. Ty pak následně přinášely pozitivní překvapení, která se promítala do vývoje státního rozpočtu v posledních letech. To se vzhledem k naší mírně optimističtější prognóze zdá, že může být i případ příštího roku. Podle našich odhadů by totiž veřejné finance mohly získat na příjmové straně o necelých 30 mld. Kč více, než s čím počítá prognóza Ministerstva financí. Samotný státní rozpočet by si polepšil o 18 mld. Kč. Největší prostor pro pozitivní překvapení vidíme v případě pojistného na sociální zabezpečení, což samozřejmě vychází z největšího podílu na příjmech státního rozpočtu. V tomto případě by mohl být výběr vyšší o 9 mld. Kč. O 6,2 mld. Kč by měl být vyšší i výběr spotřební daně. Ostatní daňové a nedaňové příjmy by si díky námi odhadovanému rychlejšímu růstu ekonomiky v příštím roce měly polepšit o nízké jednotky miliard. V souhrnu tak hodnotíme odhady fiskálních příjmu realisticky.



Pro letošek očekáváme deficit státního rozpočtu 400 mld. Kč. Dosavadní vývoj ale naznačuje, že by výsledný deficit mohl být ještě o pár desítek miliard nižší. Rozhodující bude ale závěr roku, kdy se bude realizovat řada výdajů, na kterých prozatím vláda ušetřila, jako jsou platy státních zaměstnanců a investiční výdaje. Pro příští rok prozatím počítáme s deficitem státního rozpočtu 270 mld. Kč. Nicméně zásadní bude výsledek aktuálních politických diskuzí o zrušení superhrubé mzdy a výrazného snížení daně z příjmu fyzických osob, které by výrazně zasáhlo do příjmové strany státního rozpočtu pro příští i následující roky.