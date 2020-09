Co očekávat od zasedání Fedu

Rozhodování americké centrální banky má obvykle na trhy velmi výrazný dopad. Má se za to, že právě stimul amerického Fedu stojí za výrazným růstem na trzích v posledních měsících. Do centra pozornosti se dostal znovu na konci srpna, když guvernér Powell změnil definici inflačního cílování na sympóziu centrálních bankéřů v Jackson Hole. Jak by mohlo aktuální zasedání Fedu ovlivnit trhy?

Ekonomické pozadí

V posledních měsících jsme byli svědky postupného zlepšování ekonomických indikátorů, ale zaměstnanost zůstává výrazně pod předpandemickými úrovněmi a inflace se stále nachází výrazně pod 2 %. Dovoluje tedy Fedu být stále velmi uvolněný. V posledních 2 měsících se však jádrová inflace (bez paliv a potravin) dočkala nejvyššího růstu od počátku 90. let, když rychle doháněla koronavirový propad. Růst inflace snižuje tlak na další zavádění stimulů, ale také to znamená, že Fed bude chtít zdůraznit trpělivost s vyšší inflací než v minulosti.

Jádrová inflace prudce vzrostla a snížila potřebu dalších stimulů. Zdroj: Bloomberg

Rozdíly v zápisu ze zasedání

V průběhu projevu v Jackson Hole řekl guvernér Powell, že Fed změní svůj náhled na inflační cíl a že dovolí inflaci nějaký čas růst nad 2 % předtím, než zasáhne. Můžeme očekávat, že tato změna bude v novém zápisu obsažena. Trh nečeká, že inflace v brzké době vzroste nad 2 %, takže se dá očekávat, že nulové sazby zůstanou po delší dobu.

Můžeme očekávat, že v novém zápisu ze zasedání se označené části změní. Zdroj: federalreserve.gov, XTB Research

Tržní reakce

Se změnami v zápisu už trh počítá, takže dopad na trh očekáváme z tohoto pohledu malý. Pokud se máme dočkat vyšší tržní reakce, tak Fed by měl udělat více. Možná navrhnout další uvolňování. Co se týká Fedu a stimulů, tak zde člověk nikdy neví. Nicméně na současném zasedání není další ohlášení uvolňování příliš pravděpodobné. Tyto náboje si Fed bude šetřit na případné zhoršení vývoje ekonomiky, které může přijít v souvislosti s podzimním šířením pandemie.

Z pohledu dění na měnovém páru EURUSD je v poslední době velmi podstatné nezapomínat vysoké spekulativní pozice na růst eura. Býci však zatím nebyli schopni prorazit rezistenci v blízkosti 1,1900 EURUSD, se kterou se potýkají v posledních mnoha týdnech. Jestřábí vyznění zasedání by mohlo spustit výraznější korekci páru.

EURUSD se stále nachází v rostoucím trendu, ale spekulativní pozice se stále nacházejí na extrémně vysokých úrovních. Vybírání zisků by mohlo znamenat prudkou korekci. Zdroj: xStation5

US100 se podařilo ubránit důležitý support na 10 930 bodech už dvakrát, což vytvořilo býčí formaci dvojitého dna. Není bez zajímavosti, že červnové zasedání způsobilo přes svoje holubičí vyznění propad trhů v seancích následujících.