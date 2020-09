Energetická bezpečnost Moldavska - dokončení plynovodu z Rumunska do Moldavska

15.09.2020 / 14:59 | Aktualizováno: 15.09.2020 / 15:05

V červenci byla dokončena výstavba plynovodu Ungheni-Kišiněv, který je schopen pokrýt většinu spotřeby zemního plynu Moldavska a Podněstří a představuje tak alternativu k plynu z Ruska. Moldavsko tak zvyšuje svoji energetickou bezpečnost.

Výstavba 120 km dlouhého plynovodu Ungheni (moldavské město na hranicích s Rumunskem) - Kišiněv začala v únoru 2019. Předcházela jí stavba plynovodu Iasi - Ungeni, která byla ukončena v červenci 2014. Projekt realizovala rumunská společnost Transgaz a odhadovaná hodnota projektu je 76 milionů EUR. Plynovod má prozatím omezenou kapacitu, ale po dokončení dvou plánovaných kompresních stanic, které je plánováno na druhou polovinu roku 2021, se má celková kapacita zvýšit až na 2,2 miliardy krychlových metrů ročně. Moldavská roční spotřeba zemního plynu je 1,1 miliardy krychlových metrů, Podněstří spotřebuje o něco více. Plynovod Iasi - Ungheni - Kišiněv je tedy schopen z velké části pokrýt roční spotřebu Moldavska i Podněstří.

Rumunsko samo spotřebovává většinu zemního plynu, který těží na svém území, není proto jisté, zda jej bude mít dostatek i na provoz plynovodu nebo bude muset kupovat plyn v zahraničí. Minulou zimu tak bylo nuceno učinit dokonce i pro pokrytí části své vlastní spotřeby. Plynovod může zásobovat Moldavsko plynem z Kaspického moře, Severního moře, Severního Řecka a Norska. Další otázkou je cena, protože v současnosti je v Rumunsku vyšší, než cena, za kterou Moldavsko nakupuje zemní plyn z Ruska. Na vyjednanou cenu rumunského plynu však bude mít vliv více faktorů, kromě ekonomiky i politika, energetická bezpečnost a specifika sousedských vztahů Rumunska a Moldavska. Kontrakt na zimní sezónu 2020/21 však uzavřelo Moldavsko pouze s ruským Gazpromem.

I přes nejasnosti ohledně ceny má výstavba tohoto plynovodu pro Moldavsko klíčový význam, protože nabízí alternativu plynu z Ruska, který se do Moldavska zatím dostává pouze přes Ukrajinu. Budoucnost těchto dodávek není jistá, pokud nedojde k dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou, mohou být přerušeny. Přístup na rumunský trh s plynem zvyšuje energetickou bezpečnost Moldavska, protože diverzifikuje trasy plynu, zdroje a dodavatele, čímž dochází ke snížení geopolitického tlaku.

Moldavsko se za účelem zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti snaží přilákat investory. Na moldavský trh již vstoupila společnost EMMA Capital Investment Fund z České republiky, a to prostřednictvím investic do společností zabývajících se distribucí a dodávkou elektřiny. V tomto roce došlo k podepsání Memorandum o spolupráci mezi společností „Moldovagaz“ hlavním dodavatelem zemního plynu a dceřinou společností EMMA Capital „Premier Energy“. Cílem je podpořit provádění společných investičních projektů a zajištění zdrojů energie a zemního plynu. Zvláštní pozornost bude věnována investicím do subjektů na výrobu tepla, elektřiny a kogenerační jednotky, zájem je o inovativní a alternativní energetické projekty.

Kateřina Šilhánková, diplomat, Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě