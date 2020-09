Reuters: EK údajně navrhne další zpřísnění automobilových emisí

Podle agenturních zpráv EK údajně chystá další zpřísnění emisních limitů pro nové automobily V roce 2018 EK odsouhlasila požadavek na snížení emisí CO2 do roku 2030 o 37,5%. Podle uniklých informací by se měl limit zpřísnit do stejného roku na -50% oproti roku 2021 EK nové podmínky odmítla komentovat. Německé sdružení automobilového průmyslu VDA se už nechalo slyšet, že takové zpřísnění rozhodně odmítne.Širší plán komise pro životní prostředí Evropského parlamentu stanovil cíl snížit celkové emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55% oproti úrovni z roku 1990.