Hedgeový veterán sází kvůli tureckému nebezpečí proti dluhu eurozóny

Ekonomické problémy Turecka si podle řady investorů tato země způsobila sama a budou se i nadále omezovat pouze na její území. Pro Johna Floyda jsou ale příznakem neduhu, který se začne v následujících měsících šířit dále do Evropy.



Ekonomika Turecka by se měla v tomto roce snížit o 4 %. Turecká lira ztratila letos zatím více než 20 % svojí hodnoty, což je druhý největší propad na rozvíjejících se trzích, a náklady na pojištění tureckého státního dluhu se skoro zdvojnásobily. Moody’s Investors Service srazila úvěrový rating Turecka v pátek hlouběji do spekulativního pásma s tím, že narůstá pravděpodobnost krize v bilanci plateb.





Floyd, který se v odvětví pohybuje už čtvrt století, šéfuje oddělení makro strategií ve společnosti Record Currency Management, která má ve správě majetek za 63 miliard dolarů . Floyd shortuje španělské , francouzské a italská dluhopisy a rovněž euro . Očekává totiž, že tržní problémy v Turecku se brzy projeví i v rozvahách evropských bank. Negativně.Floyd staví svoji sázku na předpokladu, že turečtí dlužníci budou mít problémy s obsluhou svého dluhu v zahraniční měně, a to právě kvůli propadu liry. Toto nakonec přispěje k nárůstu pohledávek v selhání na straně evropských bank. Propad turecké liry a čisté záporné devizové rezervy Turecka pak podle něj poukazují na obchodní příležitosti na vyspělých trzích s tím, jak se zvyšuje hrozba poškození způsobeného špatnými úvěry “Riziko mechanismu zpětné vazby z Turecka do Evropy existuje skrze expozici evropských bank v a na turecké banky a korporáty,” uvedl podle Bloombergu Floyd. Šok z Covid-19 a z uzavření ekonomik na HDP se podle něj dostal daleko za rámec zátěžových testů ECB a rizika pro bankovní systém jsou tudíž zvýšená, tvrdí také Floyd, který byl před příchodem do Recordu investičním ředitelem ve Floyd Plus Currency Fund.Expozice zahraničních bank na Turecko se snižuje už od roku 2018. Zahraniční věřitelé měli na konci roku 2019 Turecku ale pořád pohledávky za 166 miliard dolarů . Lví podíl v tom měly evropské banky.Možnou ochranu by mohl skýtat chystaný fond EU na podporu hospodářského zotavení. Největší prospěch by z něj mohly mít Itálie Španělsko , kterých se virus dotkl nejvíce.Podle Floyda to ale horšící se stav na okraji eurozóny nezastaví a v případě Itálie bude tento fond v příštích několika letech sytit jenom 10 % jejích finančních potřeb. Španělsko a Francie stojí před skutečně vážnými výzvami. Je tento úlevný Covid balíček krok správným směrem? Absolutně. Domnívám se, že vyřeší problémy? Ani omylem,” domnívá se také Floyd podle Bloombergu.

