Nová prognóza Fedu bude ukazovat na stabilitu úrokových sazeb (Tématické reporty)

K jednacímu stolu zasedne ve středu americká centrální banka. Bude to poprvé od konference v Jackson Hole, kde její šéf Jerome Powell vyhlásil změnu inflačního cíle. Ta bude v praxi znamenat ještě delší období nízkých úrokových sazeb. Zveřejněna bude i nová prognóza Fedu, která by mohla přinést revizi HDP pro letošní rok směrem nahoru. Zajímavý bude i medián výhledu úrokových sazeb, který se protáhne až do roku 2023. Ukazovat bude zřejmě stabilitu úrokových sazeb. Počet hlasů pro jejich zvýšení bude ale stoupat. Náš odhad počítá s prvním růstem sazeb v roce 2023. To reflektuje i vývoj na finančních trzích. Tržní dolarové úrokové sazby krátce po vypuknutí pandemie spadly na svá historická minima. Dosavadní vývoj prozatím nedává příliš důvodů k jejích nárůstu a trhy tak vyčkávají na vyřešení aktuálních problémů. Očekáváme, že jejich návrat k vyšším úrovním bude pozvolný a tažený zejména delším koncem křivky. Rizika však vidíme směrem k rychlejšímu nárůstu.

Zářijové zasedání bude prvním po konferenci v Jackson Hole, kde Jerome Powell oznámil změnu inflačního cílování. Cíl sice zůstane dvouprocentní, bude se ale počítat jako průměr za předem dané období. V praxi to bude znamenat, že při přechodu z nízké inflace na vyšší přistoupí centrální banka ke zvyšování úrokových sazeb později, než by tomu bylo při dosavadním způsobu cílování inflace. Tuto změnu bude Fed na svém zasedání zřejmě znovu akcentovat. Na změnu očekávání ohledně nastavení úrokových sazeb v nejbližším období to ale stačit nebude.

Zajímavý bude medián vývoje úrokových sazeb Fedu. Ten červnový indikoval, že sazby zůstanou beze změny až do konce roku 2022. Pro stabilitu sazeb se vyslovilo 15 ze 17 guvernérů jednotlivých federálních bank. Tentokrát bude prognóza zahrnovat i začátek roku 2023. Hlasy po zvýšení sazeb v tomto horizontu mohou již sílit, medián ale bude zřejmě i nadále ukazovat na jejich stabilitu.

Pozornost bude přitahovat i nová prognóza inflace. Ta červnová počítala s inflací pro letošní rok na úrovni 0,8 %. Bude tedy zajímavé, zda výhled pro roky 2022 a 2023 bude alespoň po nějaké období nad 2 %, aby se průměrná inflace dostala na dvě procenta a Fed mohl přistoupit ke zvyšování úrokových sazeb.

Zvýšen by mohl být i odhad dynamiky HDP pro letošní rok. Červnová prognóza Fedu počítala s propadem americké ekonomiky v letošním roce o 6,5 %. Náš odhad je -3,8 %. Druhé čtvrtletí nakonec dopadlo o něco lépe, než se čekalo a vstup ekonomiky do Q3 byl poměrně silný. Revize roku 2020 směrem nahoru je tak pravděpodobná. Rok 2021 může být naopak revidován mírně směrem dolů. Důvodem by neměl být horší výhled, ale vliv statistické základny, tedy vylepšení odhadu pro rok 2020.

Směrem dolů by naopak mohl být upraven výhled pro míru nezaměstnanosti. Ten červnový očekával nezaměstnanost v Q4 na 9,3 %. Nová prognóza by se mohla pohybovat někde mezi 7,5-8,0 %. V Q4 22 Fed čekal míru nezaměstnanosti na 5,5 %, což považujeme za realistický odhad a změnu zde nečekáme.

Celkově podle nás pokles nezaměstnanosti společně s očekávaným růstem inflace v příštích letech otevře prostor pro zvýšení úrokových sazeb. Dříve než v roce 2023 to ale nebude.

Trhy s růstem sazeb vyčkávají na vyřešení aktuálních problémů

Dolarové úrokové sazby na trhu po vypuknutí pandemie spadly na svá historická minima a prozatím vykazují jen mizivou tendenci se odrazit ode dna. Pandemická situace ve Spojených státech se řadí globálně k těm vůbec nejhorším a to reflektují i data z ekonomiky. V současné době tak trhy vyčkávají a sledují vývoj několika témat, která by měla tento trend zlomit.

V čele je jednoznačně druhé kolo fiskálního stimulu, který aktuálně projednává kongres, měnová politika Fedu a případné nalezení vakcíny proti Covid-19. V tomto kontextu i nadále očekáváme, že nárůst tržních sazeb bude pozvolný a tažený zejména delším koncem křivky. Do vyřešení těchto otázek, ale předpokládáme, že americký desetiletý státní dluhopis, resp. jeho výnos zůstane v současném pásmu 0,60-0,80 %, což udrží na současných úrovních i úrokové swapy. Rizika však vidíme směrem nahoru. Poslední data z ekonomiky ukazují, že původní propad očekávání byl až příliš unáhlený a řada sektorů ekonomiky aktuálně pozitivně překvapuje trhy, na což by měl pozitivně reagovat i Fed. Navíc z technického hlediska bude úrokové sazby nahoru tlačit i vyšší nabídka státních dluhopisů v následujících týdnech, která by měla podpořit zejména delší konec křivky.

Vývoj americký úrokových sazeb se významně podepisuje i na tuzemském trhu. Jejich vliv na tuzemský trh od konce kurzového závazku ČNB významně roste. Odražení dolarových tržních sazeb ode dna by se mělo promítnout i do nárůstu korunových úrokových swapů a výnosů státních dluhopisů.