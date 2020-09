?? Ropa se odrazila od klíčové úrovně

Býci na ropě vyhráli bitvu – ale vyhrají také celou válku?

Na počátku září jsme byli svědky prudké korekce na ropě. Benchmark Brent propadl ze $46.50 to $39.30. Tato úroveň se změnila v support, který byli schopni býci ubránit. Už čtvrtý odraz od této úrovně zvyšuje šance na alespoň dočasný růst.

Býci na ropě tedy vyhrávají bitvu, ale jsou schopni také vyhrát celou válku? Fundamenty vyvolávají stále pochyby. OPEC snížil výhled poptávky, těžba roste a americké zásoby začaly s koncem motoristické sezóny opět růst. Vypadá to, že dnešní cenový vzestup je jen důsledkem pozitivní korekce na akciích. Index US500 se vrátil zpět nad 3 400 bodů. Pokud by se však support na $39,30 nakonec nepodařilo ubránit, trh by se mohl zastavit na úrovni další důležité hladiny na $37.