Od začátku roku vyrobil Temelín už 10 TWh elektřiny. Jeho výkon se může změnit.

Přesně 10 TWh elektřiny vyrobila od začátku roku Jaderná elektrárna Temelín . Vyrobené množství odpovídá osmiměsíční spotřebě českých domácností. Navíc Temelín ušetřil přibližně 8 miliónů tun CO2, které by vznikly při výrobě v uhelných elektrárnách . 10 TWh už má na svém výrobním kontě také Jaderná elektrárna Dukovany . I přes koronavirovou pandemii zůstávají jaderné elektrárny ve spolehlivém provozu a bezpečně dodávají elektřinu do přenosové soustavy.

K výrobě 10 miliónů MWh elektřiny potřeboval Temelín osm a půl měsíce. Pro stejné množství elektřiny by uhelné elektrárny musely spálit cca 9 miliónů tun uhlí. Jen pro představu k jeho přepravě by byl potřeba vlak dlouhý přes 2000 kilometrů. To přibližně odpovídá vzdálenosti z Prahy do Madridu.

Odstávky do konce roku Temelín už neplánuje. I přesto vedení očekává, že ještě letos dojde k navýšení dosažitelného (průměrného) výkonu druhého bloku. Ten je aktuálně 1082 MWe a mohlo by dojít k jeho navýšení řádově o nižší jednotky megawatt. Vše energetici upřesní, až budou mít kompletní veškeré analýzy.

„Mělo by jít o efekt související s novými separátory, které jsme během letní odstávky na druhém bloku měnili. Aktuálně dokončujeme garanční měření a proběhnou ještě posouzení německým výrobcem,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Už od začátku pandemie platí v jaderných elektrárnách výrazně zpřísněná opatření související s nemocí COVID-19.

„Temelín i Dukovany patří mezi důležité prvky kritické infrastruktury České republiky. I proto jsme k zavedení preventivních opatření přistoupili s předstihem. I díky nim jsou obě elektrárny plně v provozu a samotná pandemie se jich přímo nijak nedotkla,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Mimo jiné se už v závěru srpna elektrárna Temelín vrátila k nošení roušek, koridorům před hlavním vstupem nebo snížila kapacitu jídelen. Především díky těmto opatřením energetici od počátku samotné pandemie zabezpečili vždy nepřetržitý spolehlivý provoz a dodávku elektřiny.