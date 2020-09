Nikola reaguje na obvinění Hindenburgu, mnohé z nich jen potvrdila

Nikola minulý týden zcela popřela zprávu, podle které podváděla investory. Tento výrobce elektrických nákladních vozů tvrdí, že zveřejněné údaje nejsou pravdivé a že zkreslují skutečnost.

Hindenburg Research, který má na Nikole krátké pozice a jehož zpráva minulý týden způsobila pád akcií Nikoly, údajně učinil nepravdivá a zavádějící prohlášení. Jejich cílem bylo manipulovat s trhem, uvedla v pondělí Nikola.

Nikola se staví proti tvrzením společnosti Hindenburg, že údajně přecenila možnosti svých prvních zkušebních nákladních vozidel. Podle ní Hindenburg vytrhl z kontextu komentáře zaměstnance jejího dodavatele a investora Robert Bosch. Zpráva podle ní rovněž podcenila její schopnost vyrábět vodíkové baterie pro nákladní vozidla.

Některé z odpovědí na tvrzení společnosti Hindenburg, která měla profitovat z pádu akcií Nikoly, jsou spíše protiargumenty, než že by šlo o vyvrácení. Hindenburg například kritizuje tuto společnost za to, že tvrdila, že pracuje na vlastních střídačích. Ale nedávno zveřejněné video ukazuje, že používá součástku jiné společnosti, kterou jen přelepila páskou tak, aby zakryla štítek s popisem produktu.

Nikola potvrdila, že v prototypových vozidlech skutečně používá komponenty třetích stran, ale že ve výrobních verzích mohou být vyměněny za její vlastní díly. A dodala, že na vlastních střídačích pracuje.

Zakladatel Hindenburgu, Nathan Anderson, v pondělí řekl, že odpověď Nikoly adekvátně neřeší otázky, které vyvolala. "V několika oblastech, kde společnost odpověděla, do značné míry potvrdila naše zjištění nebo prostě vyvolala nové nezodpovězené otázky,“ uvedl v e-mailu a slíbil, že dodá podrobnější reakci.

Někteří analytici zprávu bagatelizovali a označili strategii outsourcingu klíčových technologií Nikoly za silnou stránkou, a ne za slabinu. "Rychlost, flexibilita a schopnost rychle měnit kurz podle vývoje okolností na rychle se rozvíjejícím trhu jsou základními a žádoucími atributy hybatele," uvedl v pondělním komentáři Paul Coster, analytik JPMorgan s doporučením nadvážit akcie. Ať už Nikola v minulosti řekla cokoli, jde jen o výhled do roku 2023, uvedl v poznámce pro klienty Dan Ives, analytik u Wedbush Securtities s doporučením „neutral“.

Hindenburg první návěs společnosti Nikola One kritizoval a nazval jej „nereálným nákladním vozem“, protože neměl klíčové komponenty. To potvrdilo článek Bloombergu z června o tom, že společnost přeceňovala své schopnosti, a to navzdory prohlášení předsedy a zakladatele společnosti Trevora Miltona z roku 2016, že nákladní vůz „plně funguje“.

Nikola uvedla, že se nakonec rozhodla neinvestovat prostředky potřebné k tomu, aby nákladní vůz mohl „jezdit na vlastní pohon“, přestože byl navržen pro pohon vlastní silou. "Nikola One byl neuvěřitelně úspěšný důkaz koncepce," dodala.

Tento startup také zpochybnil, že propagační video raného prototypu Nikoly z roku 2018 je zavádějící. Hindenburg uvedl, že nákladní vůz „byl prostě natočen, jak se valí z velkého kopce“. Nikola následně v pondělí reagovala, že nikdy netvrdila, že nákladní vůz jel na vlastní pohon. V příspěvcích na sociálních médiích a v jiné komunikaci psala, že vozidlo je „v pohybu“.

Nikola se nereagovala na tvrzení o nezávazné objednávce na její vozy na elektrický pohon zadané v roce 2016 společností US Xpress Enterprises. Hindenburg uvedl, že US Xpress měla k poslední čtvrtletní zprávě hotovost pouze 1,3 milionu dolarů a očekávání, že by za nákladní vozy vůbec mohla zaplatit, byla „nereálná“. Hindenburg citoval komentář společnosti Cowen & Co., který spojuje objednávku amerického Xpressu s dubnovým výrokem Nikoly, že jeden vlastník americké flotily představuje více než třetinu rezervací na její kamiony. Celkové rezervace Nikoly mají podle ní hodnotu přibližně 10 miliard dolarů v tržbách. Zástupci společností Nikola a US Xpress stav objednávky nekomentovali.

