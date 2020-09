14.09.2020 Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2020

Pokles se týkal téměř všech důležitých vývozních destinací.

Propad vývozu byl plošný a dotkl se téměř všech hlavních exportních destinací. Vývoz do EU se v 1. pololetí propadl o 210,5 mld. korun (14,0 %) a mimo EU pokles činil 42,6 mld. (11,4 %). Většina z uvedeného poklesu ale připadla na 2. čtvrtletí (vývoz do EU –176,0 mld. korun, mimo EU –38,5 mld.). Ve 2. kvartálu se nejvíce propadl export do Německa

(–65,1 mld. korun, –21,9 %), Francie (–18,1 mld., –37,2 %) a na Slovensko (–15,8 mld.,

–18,7 %). Silné poklesy zaznamenali také vývozci do Španělska (–14,8 mld., –43,9 %), Polska (–13,4 mld., –22,8 %) a Itálie (–10,0 mld., –27,6 %). V případě mimounijních zemí je markantní hlavně propad hodnoty exportu do Velké Británie (–11,8 mld. korun, –33,5 %). Zde trvá série poklesů s několika výjimkami již od 3. čtvrtletí 2016 a poslední propad jen prohloubil existující trend[31].