Druckenmiller varuje před 10% inflací a mánií na akciích. Má to ale háček

Stanley Druckenmiller je známým investorem a jak na stránkách FTAlphaville poukazuje Jamie Powell, na konci devadesátých let se domníval, že se na trhu vytvořila velká bublina. Působil tehdy v Sorosově fondu Quantum Fund a na technologiích otevřel krátké pozice ve výši kolem 200 milionů dolarů. Jenže tu byl jeden problém – tyto akcie šly dál nahoru. Jakou to má relevanci pro dnešní dění?



Powell píše, že Druckenmillerův fond prodělával asi 18 %, když investor změnil názor, nevinil z ničeho Fed, osud či drobné investory, a krátké pozice uzavřel. Quantum Fund pak úplně obrátil kurz, „byl až po uši v technologiích“ a uzavřel rok s 35% zisky. Powell tím demonstruje, že Druckenmiller má někdy „pevné názory, ale drží se jich jen lehce“.



Další ukázkou tohoto přístupu může být jeho projev z roku 2016. Tehdy investorům na jedné konferenci sdělil, že býčí trh je již vyčerpán a oni by měli prodávat akcie a namísto toho kupovat zlato. Jenže index S&P 500 ten rok výrazně překonal návratnost populárního žlutého kovu a Druckenmiller si o rok později dělal ze svého doporučení legraci.



V roce 2017 pak investor masivně nakupoval čínské akcie i přesto, že v roce předchozím kritizoval strukturální problémy v čínském bankovním sektoru. A podle Powella bychom podobných příkladů našli více. To vše Powell zmiňuje proto, že před několika dny si řada médií všimla Druckenmillerových slov, podle kterých se akcie zmítají v „zuřivé mánii“ a přichází vysoká Podle investora by se inflace mohla během čtyř nebo pěti let dostat na 5 – 10 %. Uvedl to na CNBC s tím, že Fed vytvořil podmínky pro to, aby valuace akcií výrazně vzrostly. A riziko podle něj představuje vedle vysoké inflace i deflace. „Všichni mají rádi párty, ale po každé z nich přichází nevyhnutelně vystřízlivění. Nyní jsme ve fázi zuřící mánie,“ řekl Druckenmiller a Powell dodává, že pravdu mít může, ale nemusí. Co by ale bylo dobré dodat, je to, že Druckenmiller se může druhý den ráno probudit a zastávat úplně jiný názor.Druckenmiller na CNBC také uvedl, že během posledních měsíců v podstatě došlo ke spojení americké centrální banky a ministerstva financí. K ničemu takovému ještě nedošlo od doby, kdy Fed získal svou nezávislost a právě toto stojí za onou mánií na akciovém trhu. Šéf Fedu Powell podle investora odvedl výbornou práci v březnu, ale následné kroky byly již přehnané. On sám pak podle svých slov nemá představu o tom, kam se akcie vydají, jestli posílí o deset procent, či naopak oslabí. Ani oslabení o 10 % podle něj ale nemá velký význam z hlediska toho, jak moc jsou valuace kvůli uvolněné politice Fedu nafouknuté.Zdroj: FTAlphaville, CNBC