Koruna pod tlakem Covidu a Johnsona. Trh zřejmě nepřijal vládní obraz, že je vše OK

Aby snad rizik pro českou korunu nebylo málo, vzkřísil britský premiér Johnson minulý týden i, který Evropou obcházel již před Covidem. Na tuto eventualitu trh mezitím pozapomněl, jelikož se zdála být zažehnána rámcovou dohodou mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Ta sice neobsahovala veškeré detaily budoucího nastavení vzájemných obchodních vztahů, nicméně obě strany v ní nalezly shodu nad nejpalčivější otázkou, tedy. Johnson nyní přichází s návrhem, který by dal jeho vládě pravomoc jednotlivá ustanovení existující dohody jednoduše porušit. Vzhledem k pohodlné většině, kterou disponuje v parlamentu, nelze vyloučit, že se mu tento záměr podaří uskutečnit. A to navzdory tomu, že proti němu vystupuje mnoho bývalých i současných britských politiků, kteří upozorňují, že se jedná o. Podobný názor má i samotná Evropská unie , která Johnsonovi hrozí protiakcemi. Pokud by nedošlo k dohodě, na stůl se vrátí varianta brexitu bez dohody, tedy s cly, kvótami a dalšími obchodními překážkami. Česká koruna by z podobné rozepře patrně vyšla dále oslabená.