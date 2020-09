Zlato konsoliduje, ropa stále pod tlakem

Z investičního hlediska zůstává pro platinu největší výzvou to, že není dostatečně likvidní, protože tento trh je výrazně menší než trh zlata . To je nejspíš i jedním z důvodů, proč se navzdory lepším vyhlídkám poptávka po platině ze strany velkých investorů příliš nezvýšila, neboť ti jsou zvyklí operovat v objemech, kterých by platina dosáhla jen stěží.

Vzhledem k tomuto vývoji trh v pátek nedočkavě vyhlížel měsíční zprávu amerického ministerstva zemědělství o produkci, výnosech a zásobách. Ve zprávě WASDE (World Supply and Demand Estimates) – která byla zveřejněna až po redakční uzávěrce – očekávali obchodníci s obilím údaje, které by podpořily nedávné výrazné posílení a růst objemu dlouhých pozic v celém sektoru.

O autorovi:

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů