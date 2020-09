Podle Trafigury se trh s ropou ještě zhorší, než se začne zotavovat

Obchodník s komoditami Trafigura Group je přesvědčený, že ropný trh bude brzy opět v přebytku na straně nabídky, protože oživení poptávky stagnuje.

"Očekáváme, že do konce roku budou zásoby ropy růst," uvedl Ben Luckock, vedoucí obchodování s ropou u Trafigury. "Hlavní ceny ropy byly o něco vyšší, než bylo nutné: 40 USD za barel ropy Brent je rozumnější.“ Dostaneme se lehce pod 40 USD, domnívá se Luckock.

Tyto komentáře značí medvědí start výročního zasedání APPEC v Singapuru, jedné z největších světových akcí v oblasti obchodování s ropou. Vzhledem ke koronavirové situaci se letos tato konference koná online.

Trafigura má nad světovým ropným trhem nadhled. Je to druhý největší nezávislý obchodník s energiemi na světě, před ní je pouze skupina Vitol. Byla mezi prvními, kdo předpověděl rozsah kolapsu poptávky v březnu a dubnu. Nyní tento obchodní dům sází na to, že ropný trh vstoupí do další medvědí fáze i přes snahy aliance OPEC+ vybalancovat nabídku a poptávku.

"Tento trh bude za pár měsíců vypadat hůř než teď," řekl Luckock v rozhovoru před svým online projevem na APPEC. "Myslím, že nižší ceny ropy jsou jisté."

Obchodníci s ropou, včetně Trafigury, se připravují na potenciální přebytek ropy a rafinovaných ropných produktů a na několik měsíců si pronajímají obrovské tankery, aby byli připraveni v případě potřeby přebytečné barely skladovat.

Hlavním problémem je, že poptávka, která v průběhu května a června prudce vzrostla, nyní stagnuje. Podle Trafigury činí kolem 92 milionů barelů denně, ve srovnání se zhruba 100 miliony barelů denně před pandemií. Tržní konsensus před několika měsíci počítal, že spotřeba se bude ve třetím a čtvrtém čtvrtletí stabilně zvyšovat. Ale obchodníci nyní tyto prognózy snižují, protože některé země bojují s druhou vlnou infekcí.

Trh se silnou nabídkou

Výsledkem je, že ropa Brent minulý týden poprvé od června klesla pod 40 USD za barel. Americký benchmark WTI klesl na téměř 37 USD za barel.

Letní sezóna v USA, klíčová pro poptávku po benzinu, byla zklamáním. A vzhledem k velkému počtu Američanů, kteří budou v dohledné budoucnosti buď nezaměstnaní, anebo pracovat z domova, málokdo počítá s rychlým oživením ve spotřebě ropy. I v Indii se virus dále rozšiřuje a dopadá na tamní poptávku po energii. Ale v Číně a Evropě jsou výhledy lepší.

Nafta a palivo pro tryskové motory byly zasaženy obzvláště tvrdě. Tisíce kamionů zůstalo zaparkovaných a mnoho letů bylo zrušeno. Mnoho rafinérií má buď malý zisk, anebo prodělává.

„Jsme na trhu s vysokou nabídkou a je těžké se přes tuto situaci dostat," uvedl a dodal, že ceny ropy by měly v prvním čtvrtletí začít znovu růst.

Zdroj: Bloomberg