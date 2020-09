Jan Saudek a terralóna v zahradě Černínského paláce

14.09.2020 / 10:59

Kdy: 19.09.2020 , Kde: Černínský palác

Ministerstvo zahraničních věcí v sobotu 19. září 2020 otevírá pro veřejnost zahradu Černínského paláce se dvěma unikátními výstavami - sérií fotografií Jana Saudka "Naše planeta" a gigantickým nafukovacím modelem planety, tzv. Terralónou.

V 9:00 přivítá veřejnost u brány Černínské zahrady ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček společně s Taťánou Gregor Brzobohatou, která se v otázkách udržitelného rozvoje angažuje. V 19:30, po setmění, terralónu rozsvítí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která za realizací výstav stojí. Výstavy navazují na Ceny udržitelného rozvoje, které Asociace společenské odpovědnosti každoročně udílí projektům s pozitivním dopadem na společnost a planetu.

Otevření zahrady s výstavami nahradí dosud obvyklý Den otevřených dveří Černínského paláce. Ministerstvo zahraničních věcí se touto akcí rovněž připojuje k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje. Prostřednictvím výstav prezentuje Českou republiku coby zemi, která je v otázkách udržitelnosti a klimatu aktivní. Kromě české veřejnosti budou výstavy představeny také diplomatickému sboru a dalším zahraničním partnerům České republiky.

Soubor fotografií Jana Saudka "Naše planeta" se skládá z velkoformátových portrétů známých osobností českého veřejného života, které se do boje o naší planetu pravidelně zapojují. Výstava je doplněna o grafy a základní data o klimatické změně a informace o možných opatřeních. Terralóna - planeta Země je fotorealistickým ztvárněním naší planety na modelu o průměru 10 metrů.

Původně barokní zahrada Černínského paláce byla vybudována na konci 17. století významnými architekty své doby. V 19. století byla přeměněna do podoby anglického parku. O zahradu pečuje Ministerstvo zahraničních věcí. Pro veřejnost je zahrada volně přístupná až do 31.10.2020 a to o víkendech od 10.00 do 17.00 hodin (v neděli 20.9. bude výjimečně uzavřena). Vzhledem k tomu, že výstavy v zahradách nejsou četné, návštěvníci budou mít v sobotu 19.9. jedinečnou příležitost vidět propojení umění s flórou půvabné zahrady.

Místo a čas konání :

Zahrada Černínského paláce, Loretánské náměstí, Praha 1 (vstup do zahrady se nachází proti pražské Loretě)

Sobota 19. 9. 2020 9.00 - 21.00 hod