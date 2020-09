Wall Street 14.9. - US akciové trhy zahajují týden růstem pod taktovkou akvizic a firemních spojení, Tesla +12%

US akciové trhy v úvodu nového týdne celkem silně posílily a korigovaly tak částečně ztráty z minulého týdne.Prestižní DJIA si polepšil o 1,2%, širší S&P 500 o 1,3% a technologický Nasdaq o 1,9%.Růst byl všeobecný, všech 11 hlavních sektorů indexu S&P 500 dnes rostlo. 7 sektorů si polepšilo o více jak 1%.O zlepšení nálady v technologickém sektoru, který táhl trhy do červených čísel v posledních dvou týdnech, se postaralo oznámení možného spojení společností NVidia a ARM v avizované hodnotě cca 40 mld. USD Akcie Nvidie i přes některé varovné komentáře k negativním vlivům spojení posílily o necelých 6%. Dařilo se také dalším výrobcům čipů.Pozitivně působila také zpráva o propojení Oracle s US aktivitami čínského ByteDance, která provozuje populární platformu TikTok Trh také pozitivně hodnotil další akvizici, která by se měla odehrát mimo technologie a sice ve farmacii. Gilead by měl převzít Immunomedics za cca 21 mld. USD Pozitivně by mohly působit také zprávy naznačující možnost souběhu představ Demokratů a Republikánů na dalším kole podpory. Možnost shody se v minulých týdnech spíše vzdalovala.Počty nakažených v 11 státech unie rostou o více jak 5% za týden.Pozitivně by mohly zapůsobit komentáře Pfizeru, jehož šéf uvedl, že Američané by mohli mít kýženou vakcínu ještě do konce tohoto roku a to v počtu několika set tisíc dávek AstraZeneca také oznámila, že obnovuje finální fázi klinických testů pro svůj přípravek.Ostře sledované akcie automobilky Tesla dnes rostly o 12,6%. Za září i tak ztrácí cca 15%.