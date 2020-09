Pfizer: Covidová vakcína by mohla být pro USA připravena do konce tohoto roku

Podle šéfa amerického Pfizeru Alberta Bourla by firemní vakcína proti Covid-19 mohla být k dispozici pro USA ještě do konce tohoto roku. Podle Bourla budou k dispozici výsledky ze závěrečné fáze klinických testů pro finální posouzení americkou FDA ke konci října. Pfizer na vakcíně pracuje spolu s německou společností BioNTech. V červenci US administrativa oznámila, že zaplatí firmám 1,85 mld. USD za dodávku 100 miliónů ampulí, pokud se v testech prokáže její funkčnost a bezpečnost.Podle Bourla firmy již do vývoje investovaly cca 1,5 mld. USD . Pokud by se vývoj nezdařil, bylo by to pro firmy velkou finanční zátěží.V sobotu Pfizer oznámil, že požádal FDA o možnost navýšení rozsahu testování v rámci poslední fáze masových klinických testů z původních 30 000 až na 44 000 osob. Pfizer spolu s BioNTech jsou jedněmi ze tří adeptů na vakcínu , kteří jsou v posledních fázi testování . Dalšími společnostmi jsou Moderna a AstraZeneca.