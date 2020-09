Jak si najít práci v kryptoměnovém odvětví

Kryptoměnový ekosystém nezadržitelně roste. Každým dnem proudí na trh miliony dolarů, aby získaly část té nejinovativnější technologie, která existuje. Jak jste asi uhodli, poptávka po kryptoměnách podpořila neuvěřitelný růst tohoto odvětví. Nyní, když je ve Spojených státech bankám povoleno uchovávat kryptoměny, bude se poptávka po jedincích, kteří mají s kryptoměnami zkušenosti, rapidně růst.

Debetní kryptoměnové karty od Crypto.com

Existuje však jeden malý problém: zdá se, že zájem o kryptoměny zapříčiněný růstem jejich cen se zvedá mnohem rychleji než vývoj potřebné infrastruktury. Zde je jeden příklad za všechny: společnost crypto.com zavedla své kryptoměnové debetní karty. Předpokládejme, že 100 000 lidí si pořídí jednu z jejich debetních karet, které nabízí. Co se stane, když dojde k nějakému rozsáhlejšímu problému? Mohl by tým zákaznické podpory, čítající několik desítek lidí, vyřídit desítky tisíc reklamací? Asi těžko!



Faktem je, že v kryptoměnovém průmyslu je obrovský nedostatek pracovních sil. Současně vzniká velká řada nových projektů a ty stávající rostou a stávají se většími, a to takovou rychlostí, že tyto projekty mají často problém najít někoho, kdo vůbec rozumí kryptoměnám. Řekněme si to na rovinu, většina lidí, kteří investují do kryptoměn, nerozumí technologii Bitcoinu, natož složitějším projektům jako je Ethereum.





Magisterský titul v oboru Digitální měny na Univerzitě v Nikósii



Dobrou zprávou je, že právě nedostatek pracovních sil v tomto oboru umožňuje relativně snadný vstup nových lidí do kryptoměnového prostoru. Pokud tedy chcete pracovat v kryptoměnovém odvětví, je pravděpodobné, že nebudete potřebovat žádný speciální titul ani dlouhý záznam vašich zkušeností (i když ty nejsou nikdy na škodu, ať už v rámci krypto-prostoru nebo mimo něj). Kromě toho existuje jen hrstka programů, které nabízejí studia týkající se kryptoměn. To dává smysl, protože počet lidí v prostoru, které byste mohli považovat za dostatečně kvalifikované pro to, aby mohli o těchto věcech učit, je stále velmi málo!

Z uvedeného tedy vyvstává zásadní otázka. Kolik lidí vlastně pracuje v kryptoměnovém odvětví? I když je těžké se dopracovat k přesnějším údajům, několik reportů z informačních portálů jako jsou Coindesk, Hackernoon nebo Cointelegraph v průběhu let naznačují, že počet lidí pracujících v krypto průmyslu je někde mezi 30 až 50 tisíci. Když si uvědomíte, že počet kryptoměnových peněženek se počítá na miliony, opravdu to značí to, jak moc chybí podpora rostoucí poptávce.





Zájem o práci v kryptoměnovém odvětví



Jak jste možná uhodli, primárními zaměstnavateli v kryptoměnovém průmyslu jsou burzy. Podíl kryptoměnových burz na celkové zaměstnanosti v tomto odvětví je minimálně 50 %. Většina z těchto pozic zahrnuje služby zákazníkům, tvorbu obsahu nebo technickou podporu. Téměř každá významná burza si neustále najímá nové a nové odborníky a čím dál častěji nabízí také práci z domu. Například zavedení předpisů KYC v Evropě vedlo k obrovskému nárůstu poptávky po administrátorech KYC procesu pro společnosti zabývající se kryptoměnami



Kryptoměnový trh je doslova na vzestupu. Kde byste tedy měli hledat práci ? Když si rozkliknete nabídku práce u jednotlivých burz, uvědomíte si, že ty stále někoho hledají. Pokud jste ochotni se za prací přestěhovat, mnoho kryptoměnových projektů (dokonce i některé z vašich oblíbených – byli byste překvapeni!) touží po talentu a nové krvi. Často hledají vývojáře, programátory, tvůrce obsahu a marketingové specialisty, kteří by pomohli jejich projektům vyniknout.





Seznam měst, které hrají prim v kryptoměnovém byznysu

Zatímco většina těchto pracovních míst bude nejspíš umístěna v Severní Americe nebo v Evropě, spousta těchto společností vám dává příležitost pracovat na dálku a obvykle je jediným požadavkem, abyste mluvili anglicky a měli základní znalosti o kryptoměnách a o tom, jak funguje blockchain. Čím více zkušeností máte, tím samozřejmě lépe. Na internetu existuje spousta bezplatných zdrojů, které vám pomohou v začátcích, pokud jste v blockchainovém odvětví poprvé (náš web je jedním z nich!). Zvažte také aktivní vyhledávání krypto-projektů ve vašem okolí. Možná budete překvapeni tím, co najdete!

Pokud máte v tomto oboru již spoustu zkušeností a chcete zahájit svůj vlastní projekt nebo se stát jedním z velkých hráčů, zvažte výlet do Crypto Valley. Crypto Valley je přezdívka kantonu Zug ve Švýcarsku, jen půl hodiny jízdy autem od Curychu. V této oblasti se usídlila velká řada těch nejuznávanějších kryptoměnových projektů a společností obchodujících s rizikovým kapitálem, a to ve světovém měřítku. Je to doslova Silicon Valley kryptoměn! Pokud si myslíte, že máte na to, abyste se mohli měřit s těmito technologickými pionýry, vydejte se budovat kariéru právě tam!





Zug, Švýcarsko



Pokud hledáte práci v kryptoměnovém odvětví právě nyní a nemůžete najít nic, co by vám vyhovovalo, zkuste napřímo kontaktovat společnosti a týmy, se kterými byste rádi pracovali. Stejně jako při hledání standardního zaměstnání se ani zde zasíláním životopisů a vyplňováním různých formulářů pravděpodobně nedostanete příliš daleko. Někdy jsou nové neotřelé způsoby zajímavou šancí, jak dát takzvaně nohu mezi dveře. A to je přesně to, co chcete!

Náš tip: sociální média mohou být skvělým místem, kde můžete oslovit konkrétní lidí, kteří jsou součástí projektu, pro který máte zájem pracovat.

Na závěr stojí za zmínku, jak bude vypadat budoucnost trhu práce na kryptoměnové scéně. Různé studie zjistily, že počet dostupných pracovních míst v tomto odvětví vysoce koreluje s cenou Bitcoinu a celkovou aktivitou kryptoměnových trhů. Adopce kryptoměn pokračuje a možná i zrychluje díky současným událostem (např. tištění nových peněz). To znamená, že šance, jak si najít práci v krypto-průmyslu se bude i nadále zvyšovat. Pokud se tedy umíte orientovat, můžete se stát zaměstnancem dalšího Google, Facebooku, nebo SatoshiLabs. Anebo si můžete založit vlastní společnost, která v kryptoměnovém rybníčku uspěje.