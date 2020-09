T. Holub k úvěrům v moratoriu

Rozhovor s T. Holubem, členem bankovní rady ČNB

(ČT 1 12. 9. 2020, pořad Události 19:00)

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Hostem je teď Tomáš Holub, člen bankovní rady centrální banky, přeji dobrý večer.



Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Dobrý večer i vám.





Jaký je aktuální odhad České národní banky , kolik z těch úvěrů se může pravděpodobně dostat do potíží?My čekáme, že z celkového stavu úvěrů zhruba u pěti procent podnikových úvěrů můžou nastat potíže. U domácností to bude hodně rozdílné, u hypoték zhruba jenom 2 %, u spotřebitelských úvěrů 6 %, to znamená trojnásobek.Čili kde bude ten nárůst vidět větší? U těch domácností, jak je zmiňujete, anebo u podniků, když teď zase začínají platit nová pravidla?Celkově to bude vidět trošičku víc u podniků, ale kdybych měl říct tu jednu kategorii, která je nejvíc riziková, tak jsou to samozřejmě úvěry na spotřebu u domácností.A je podle vás reálná varianta, že by se moratorium ještě prodlužovalo? Paní vicepremiérka a ministryně financí uvedla, že se o tom zatím neuvažuje. Co si myslíte vy?Já osobně bych to nedoporučoval. Samozřejmě za podmínky, že nedojde k nějaké další celoplošné uzavírce ekonomiky . Myslím si, že je vhodné, aby to banky už se svými klienty řešily individuálně – tak, jak zaznělo ve vaší reportáži. To znamená, mohou se samozřejmě s každým klientem dohodnout, ale zároveň k takovému úvěru už musí začít vytvářet opravné položky tak, aby to riziko, které je s tím spojeno, bylo řádně zachyceno v účetnictví bank.A jaký bude obecný dopad na banky? Platí, že to bude znamenat nižší zisky , ale že větší problémy by banky nakonec mít neměly?Je to tak. My jsme už za první půlrok viděli, že zisk bank se snížil zhruba na polovinu, ale z velice silného výsledku roce 2019 . Za celý letošní rok myslíme, že ten zisk klesne oproti loňskému roku zhruba na třetinu, ale bude nadále mírně kladný. Ty největší problémy pro ziskovost bank zřejmě přijdou zejména na přelomu letošního a příštího roku. Tam by se ziskovost bankovního sektoru mohla dostat k nule, ale banky mají velice silný kapitál, velice silnou kapitálovou vybavenost, takže s takovýmto vývojem se naprosto bez problémů vypořádají.Pane Holube, děkuju vám za vaše odpovědi, na shledanou.I já děkuji, na shledanou.