Zakladatel ARM varuje před převzetím od Nvidia. Zničí to tisíce pracovních míst, vytvoří to monopol

Podle agenturních zpráv nabízí americká společnost Nvidia japonské SoftBank, že za 40 mld. USD převezme britského výrobce čipů ARM. Avizovaná nabídka by znamenala doposud největší akvizici v oboru.Nvidia je světovou jedničkou ve výrobě grafických karet, ARM je na druhou stranu světovou jedničkou v produkci čipů pro chytré telefony a tablety. Očekává se proto, že zásadní bude stanovisko antimonopolních úřadů.Podle jednoho ze zakladatelů britské společnosti ARM Hermanna Hausera je případné spojení firem velkým rizikem pro samotnou ARM a její zaměstnance. Podle Hausera je firma brána jako korunní klenot britského technologického průmyslu a spojení s americkou firmou bude rizikem pro tisíce pracovníků, pokud se nový majitel rozhodne učinit z firmy jednu z divizí a přesunout firemní vedení do USA.Nvidia by mohla také fakticky zničit obchodní model založený na poskytování licencí na tvorbu čipů pro více jak 500 jiných společností, z nichž některé jsou přímou konkurencí pro Nvidii.Podle Hausera hrozí, že vznikne monopol a to není žádoucí v žádném sektoru.