Covid update: V testovacích kapacitách stále pokulháváme. Pravděpodobnost druhé plošné karantény roste, ekonomické dopady by měly být menší

Dopad na ekonomiku by měl být výrazně slabší než v případě první vlny, kdy ekonomika poklesla o 11%. Za prvé, plošná karanténa bude trvat kratší dobu, nedojde k takovému kolapsu dodavatelsko-odběratelských vztahů. Spousta firem vyčerpala celou nebo velkou část svých finančních rezerv , na druhou stranu už nyní fungují (nemuselo by se čekat na jejich schvalování měsíce) programy Antivirus apod., včetně záručních programů COVID III a COVID+. Průmysl by měl být tentokrát výrazně méně zasažen než služby.

Samozřejmě, pokud by stát opět selhal, tak by ekonomika za celý rok mohla propadnout o zhruba 15+ procent. V příštím roce cca stagnace. Pokud by případná druhá plošná karanténa měla krátké trvání, tak by pokles ekonomiky mohl být v letošním roce cca 10%. Vláda nyní hraje vabank: bude doufat, že aktuální opatření se projeví za 14 dnů poklesem počtu nově nakažených (který mezitím bude ale exponenciálně narůstat) a že do voleb nebude muset plošnou karanténu nasazovat, protože by to bylo hodnoceno jako selhání vlády. Respektive že plošné karantény v té době budou zavádět další státy , takže v tom nebudeme sami.