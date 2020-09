Pražská burza v týdnu s nevýraznou ztrátou, dvouciferně však poskočila emise, která ji opustí

pražská burza přijde o další emisi – vytěsnění minoritních akcionářů se chystá u PFNONWOVENS

nově by se mohlo začít obchodovat s akciemi Pilulka a Česká zbrojovka

akcie KB přebraly akciím ERSTE nepopulární označení nejztrátovější letošní emise

akcie VIG před blížící se dividendou na půlročních maximech

KOFOLA v úterý zveřejní hospodářské výsledky za 1. pololetí







O největší část (331 mil. Kč) se postaraly akcie ERSTE, které se v tomto ohledu poslední týdny trvale drží na stupních vítězů. Svou vahou vlastně společně s druhým rakouským titulem VIG nejvíce brzdily ztráty pražské burzy. Více sice rostly, dokonce na nejvyšší úrovně od letošní dividendy, akcie PHILIP MORRIS, které ale mají podstatně nižší váhu v indexu PX (2,5 %). Ještě menší váhu, resp. vůbec nejmenší (0,42 %) mají akcie PFNONWOVENS, které přitom poskočily dokonce dvouciferně.

Právě v tomto období před třemi roky akcie PFNONWOVENS zaznamenávaly svá historická maxima nad hranicí 1 tis. Kč. Probíhal totiž ze strany společnosti R2G, která chtěla firmu ovládnout, odkup za výraznou cenu 1 010 Kč. Nabídka zafungovala a R2G (později PFNonwovens Holding) získala ve výrobci netkaných textilií téměř 89 % podíl. Majoritní akcionář pak opakovaně deklaroval, že se nechystá navyšovat podíl ve firmě, resp. stáhnout ji z burzy. V úvodu tohoto týdne však došlo na oznámení, že minoritní akcionáře hodlá vytěsnit. Protiplnění za každou akcii má dosáhnout 719,50 Kč, což se zřejmě řadě akcionářů zdá málo. Cena na burze hned v pondělí nad danou úroveň poskočila. Titul se tak rázem i dostal do kladné letošní výkonnosti, nicméně jeho budoucnost na pražské burze se dle všeho dá počítat již maximálně na několik měsíců.

Možno rovnou zmínit, že pražskou burzu by naopak mohly obohatit akcie lékárnické společnosti Pilulka. Coby start-up se však chystají na trh START, takže hlavní index PX nerozšíří. V rámci primární emise by investoři mohli získat až pětinový podíl, jehož ocenění by se mohlo dostat až na 200 mil. Kč. Na pražské burze jsou naopak na hlavním trhu již od června evidovány akcie České zbrojovky (CZG), avšak jen v určitém technickém nenabídkovém režimu. To by se mohlo změnit, když firma oznámila záměr primární emise, resp. nabídky akcií až za 150 mil. EUR, v přepočtu tedy v objemu výrazných téměř 4 mld. Kč.

Zanedbatelný zisk si v týdnu připsaly již jen akcie ČEZ, které se vlastně přibližovaly technické hranici zmiňované v minulém reportu. Ceny elektřiny titulu vlastně nepřály, resp. domácí roční kontrakty klesaly. Pro rok 2023, i ten následující, se dostaly zpět pod hranici 50 EUR/MWh.

Nejvíce v týdnu ztratily akcie slovenské TMR, které však již delší dobu nejsou součástí indexu PX. U firmy dochází poměrně k výrazným akcionářským přesunům. Svou hlavní pozici posílila společnost C.I.Capital jejíž podíl se vyšplhal již ke 30 %.

Domácí trh tak nejvíce táhly níže akcie Avast, což také zapříčinilo rozhodné datum pro nárok na mezitimní dividendu. Oproti Londýnu své sehrálo také oslabení libry, resp. posílení koruny k této měně. V Praze to nicméně vlastně přineslo snížení kurzové prémie oproti domovskému trhu. Podobně dopadl i druhý londýnský titul STOCK, který se zároveň obchodoval vůbec nejníže od května.