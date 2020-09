Fixace úrokové sazby – na jak dlouho? To záleží u koho hypotéku kupujete

Nikdo nedokáže s vysokou pravděpodobností říct, jak vysoké budou úrokové sazby za 5 – 10 let a jaká situace bude na trhu s hypotékami, případně nemovitostmi. Dodnes „doplácí“ na fixace na celou dobu platnosti hypotéky lidé, kteří si brali hypotéku v letech 2007 – 2008. Tehdejší sázka na ochranu před růstem úrokových sazeb se nevyplatil, od roku 2009 úrokové sazby hypoték místo růstu klesaly…

To, jaká fixace úrokové sazby vám bude doporučena ovlivňuje:

- jestli vám hypotéku vyřizuje pracovník banky či zprostředkovatel,

- jestli hypotéku kombinujete s dalším produktem (např. stavební spoření, investice apod.)

Pokud jde o první bod, tak:

- Pracovníci bank mají většinou tendenci nabízet delší úrokové sazby, protože tímto mají delší dobu „jistotu“ zákazníka. Přece jen, pro banku je získání nového klienta drahé a potřebují tak klienta udržet po maximální dobu.

- Zprostředkovatelé mají naopak tendenci doporučovat kratší úrokové sazby, ať už z důvodu potenciálního brzkého refinancování, či kombinace produktů (např. pokud kombinujete hypotéku se stavebním spořením, může vám být doporučena fixace 6 – 10 let).

- Zvláštní kategorií jsou úrokové sazby s tzv. plovoucí sazbou, která má tu výhodu, že je nízká, nicméně zákazníkovi neposkytuje žádnou ochranu. Nezřídka se stávalo, že si lidé brali hypotéku s plovoucí úrokovou sazbou právě kvůli její krátkodobé výhodnosti.

Přesně odhadnout situaci na mnoho let dopředu je nemožné i pro studované ekonomy, nesnažte se o to tedy ani vy. Při výběru fixace úrokové sazby berte ohled zejména na to:

- Jestli budete nemovitost prodávat, např. z důvodu osamostatnění se dětí, návratu z města zpět na venkov apod.

- Jestli a kdy získáte jednorázové prostředky, kterými byste chtěli část hypotéky jednorázově splatit, např. již zmíněné peníze ze stavebního spoření, prodeje nemovitosti apod.

Velkým „strašákem“ u dlouhodobých fixací jsou poplatky za mimořádnou splátku. Málokdo však ví, že velká část bank umožňuje částečnou splátku bez sankcí (má to samozřejmě své podmínky), některé banky dokonce umožňují splatit celou hypotéku mimo fixaci úrokové sazby bez sankcí.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že úvěrové smlouvy obsahují doložku, že banka je oprávněna požadovat změnu úvěrové smlouvy v případě, že se výrazně změní podmínky na finančním trhu. V extrémním případě, pokud výrazně vzrostou úrokové sazby, banka může navrhnout změnu úrokové sazby mimo konec fixace i u vašeho úvěru.