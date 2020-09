Coca-Cola oslavila 101 let na burze. Uhodnete, o kolik narostla původní investice jen do 1 akcie?

Historie světoznámé nápojové společnosti Coca-Cola sahá až do roku 1892. Na kapitálový trh však vstoupila „až“ po 1. světové válce 5. září roku 1919. Akcii Coca-Cola šlo při vstupu na burzu NYSE koupit za 40 USD. O úpis se tehdy postaral předchůdce banky SunTrust, která v rámci transakce získala akcie za 100 tisíc USD. Po 68 letech jejich držení, resp. v roce 1987 je banka prodala za více než 2 mld. USD!

Obecně pokud by někdo držel akcie Coca-Cola od zmiňovaného roku 1919, měl by jich nyní mnohonásobně více. Vzhledem k růstu ceny společnost postupně přistoupila celkem k jedenácti splitům (štěpení) akcií. A to v různých poměrech. Naposledy se tak stalo v roce 2012, tehdy v poměru 1:2.

Zkrátka z jedné původní akcie by nyní akcionář měl již 9 216 akcií Coca-Cola. Akcie Coca-Cola, pod označením „KO“, v pátek uzavřely na NYSE na ceně 51,05 USD (+2,1 %). Z původní jedné akcie za 40 USD jde tak aktuálně hovořit o hodnotě přes 470 tis. USD. Za 101 let tedy zhodnocení přes 1,17 mil. procent. A to se vlastně tedy jedná jen o kurzové zhodnocení. Z historického pohledu „stoletá“ investice do akcií Coca-Cola byla každopádně skvělou investicí i po zohlednění inflace. Zboží, které v USA tehdy stálo 100 USD, se dnes totiž pořídí zhruba za 1 500 USD, tedy „jen“ za patnáctinásobek…





Coca-Cola a dividendy

Nápojový gigant patří v zámoří k několika společnostem, které si historicky dlouhodobě potrpí na výplatu dividend. Začala již v roce 1920. Navíc posledních dokonce 58 let v řadě každoročně požitek pro akcionáře navýšila. V posledních 3 letech pravidelnou čtvrtletní dividendu nicméně „jen“ o cent. Letos tedy rozděluje po 0,41 USD. Zrovna v pátek 11. září byl poslední obchodní den, kdy se titul obchodoval s nárokem na aktuální požitek, když na pondělí je již stanoven tzv. ex-date. Dividendový výnos lze u titulu aktuálně stanovit na 3,2 procent.

Loni Coca-Cola v souhrnu mezi akcionáře na dividendách rozdělila 6,8 mld. USD. Největším akcionářem je dlouhodobě Warren Buffett, resp. jím řízená skupina Berkshire Hathaway vlastnící 400 mil. akcií. Jen v roce 2019 tedy na dividendách získala na 640 mil. USD.

Reinvestice dividend mohly zhodnocení znásobit

Sama společnost jako zajímavost při posledním splitu akcií v roce 2012 uvedla, že pokud v roce 1919 akcionář koupil zmiňovanou akcii za 40 USD a všechny následně získané dividendy každoročně reinvestoval zpět do akcií společnosti, měl by v nich tak po necelých 93 letech již majetek 9,8 mil. USD. V době zmiňovaného oznámení se akcie Coca-Cola obchodovaly u hladiny 37 USD, nyní po 8 letech lze tedy jen díky kurzovému posunu počítat s dalšími několika miliony dolarů navíc…

Vývoj akcií Coca-Cola (KO) v tomto století





Akcie Coca-Cola jsou vlastně již dlouhodobě (od roku 1987) součástí prestižního indexu DJIA třiceti nejvýznamnějších amerických korporací. Prvně se v daném indexu ocitly vlastně v divokých letech 1932 až 1935. Coca-Cola za svou historii díky i akvizicím každopádně výrazně narostla, trh ji aktuálně oceňuje na zhruba 219 mld. USD. Letos titul díky koronaviru kurzově zažívá na poslední roky velmi divoké období. Akcionáři jásat příliš nemohou, resp. akcie Coca-Cola od počátku roku ztrácejí přes 6 procent.