Premiéři zemí V4 se dohodli na užší spolupráci v boji s covid-19

Premiéři diskutovali o spolupráci v boji s koronavirem a koordinaci strategií a přijímaných opatření na úrovni EU a domluvili se na vzniku společné expertní komise V4 na boj s covid-19. Většina států Evropy nyní čelí opětovnému nárůstu případů tohoto onemocnění.

„V rámci V4 jsme v neustálém úzkém kontaktu, a tak věřím, že se podaří zamezit jakémukoliv obnovení omezení pohybu přes hranice v našem regionu. Spolupráce na evropské úrovni musí vzhledem k patrnému zhoršení situace po celé Evropě pokračovat. Bylo by také nešťastné, abychom se nějakým způsobem omezovali - je důležité, abychom mluvili o dopadu na naše ekonomiky. Jsem přesvědčen, že vir porazíme,“ řekl premiér Babiš.

Lídři V4 se dále věnovali přípravě nadcházející mimořádné Evropské rady, která proběhne v Bruselu ve dnech 24. a 25. září 2020. K jejím tématům budou patřit primárně hospodářské otázky, vnitřní trh a aktuální zahraničněpolitické otázky, především situace ve východním Středomoří a vztahy s Čínou.

„Je také důležité, abychom prosadili na program Evropské rady téma situace v Bělorusku. Základ jsou svobodné volby. Bělorusové musí rozhodnout o své budoucnosti. Musíme se vyvarovat ukrajinského scénáře. Doufejme, že i naši kolegové v radě to budou považovat za důležité,“ dodal český premiér.

Posledním tématem summitu V4 byly vztahy EU se Spojenými státy. Premiéři si shodli, že transatlantická vazba je i nadále nejdůležitější hodnotovou, obchodní a bezpečnostní vazbou evropské politiky. „Jsem dlouhodobým zastáncem co nejrychlejšího sjednání obchodní dohody EU – USA. Nejen, že by tato dohoda zajistila nové exportní příležitosti pro české a evropské firmy, ale posílila by také naši pozici ve vztazích s Čínou,“ uvedl předseda vlády.

Ve společném prohlášení předsedové vlád také odsoudili pokus o otravu ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného s tím, že budou žádat nezávislé vyšetření tohoto činu. Jednomyslně se také shodli, že pomohou řecké vládě obnovit vyhořelý uprchlický tábor v Morii společným darem. Polský premiér vyjedná s řeckou stranou konkrétní podobu finanční pomoci.