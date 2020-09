Horké počasí až do příštího víkendu. Bude i 29 °C. Počasí na víkend, předpověď na příští týden.

Září bude zřejmě teplotně velmi nadprůměrné. Začalo spíše skromnými teplotami. Kolem poloviny měsíce ale bude velmi horko. V nížinách není vyloučeno dosažení 30 °C. Milovníci horka si nadšeně prodlouží léto, svědčí to však o pokračování oteplování ve střední Evropě. Pokud se někomu zdálo léto chladné, tak i on je na omylu. Bylo přibližně o 2 °C teplejší, než průměr za posledních třicet let. V pásu od Šumavy přes Vysočinu do Jeseníků a potom v Beskydech nadprůměrně pršelo.

Kolem příštího víkendu je prozatím na modelech naplánováno ochlazení. Přijde studená fronta, která bude podle předběžných předpokladů výrazná a přinese ochlazení až o 10 °C. Situaci budeme sledovat a vývoj upřesníme. Do té doby čekejte velmi teplé dny. Průměr teplot bude kolem 27 °C. Nejnižší polohy „olíznou“ tropickou třicítku. Srážky jsou prozatím prakticky vyloučeny. Ranní minima budou příjemně ochlazující, často s teplotou kolem 13 °C. V Česku zvolna zesílí sucho kvůli minimu srážek v dalším období.

Předpověď počasí na další dny

V sobotu bude jasno až polojasno. Zejména v západních Čechách místy nízká oblačnost během rána a dopoledne. Jinde oblačnost jen ojediněle. Ojediněle i související mlhy. Teploty 23 až 27 °C.

V neděli bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 24 až 28 °C. Na severovýchodě jen 23 °C.

Předpověď počasí na příští týden

V pondělí bude jasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 25 až 29 °C.

V úterý bude jasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 26 až 30 °C.

Ve středu zřejmě ještě bude stále jasno nebo skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 26 až 30 °C.

Od čtvrtka se bude schylovat k výrazné studené frontě, která by měla neobvykle vysoké teploty srazit. Teplota by pak měla klesnout z 25 až 30 °C na 15 až 20 °C. Uvidíme.