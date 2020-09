Libra má nakročeno k nejztrátovějšímu týdnu od března

Britský sterling se od minulého týdne ocitl pod silným tlakem, který způsobil jak silnější americký dolar, který odhalil relativní slabost sterlingu a také negativní zprávy ohledně brexitu. Další vývoj libry je jak v rukou vyjednávačů, tak akciového trhu. Právě další vývoj na akciovém trhu je obklopen mnoha otazníky a další propad může zvednout poptávku po americkém dolaru.





Osmé kolo vyjednávání končí fiaskem

Včera skončilo již osmé kolo vyjednávání o budoucích vztazích mezi Velkou Británií a Evropskou unií. I další kolo rozhovorů končí bez dohody a některá zahraniční média ho dokonce označila za fiasko, či krok zpět. Důvodem poslední neshody je návrh nového zákona, který vysvětluje, jak bude Británie postupovat, když se nepodaří dohodnout s EU. Ten však v některých bodech ignoruje části závazné dohody o brexitu, kterou schválily obě strany minulý rok. Návrh například stanovuje, že nebudou zavedeny kontroly zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Britská vláda si dále klade pravomoci ohledně státní podpory firem a zákony by měl platit bez ohledu na mezinárodní smlouvy.

Jednání se táhnou příliš dlouho a čas se neúprosně krátí. Už na konci prosince totiž končí přechodné období, které zajišťuje čas na vyjednávání. Hlavní vyjednavači za oba tábory se shodují, že názory obou stran se v některých bodech velmi rozchází a dosažení dohody bude obtížné. Obě strany stále nenašly kompromis v oblastech hospodářské soutěže ani rybolovu. Lze si jen velmi těžko představit, že by se jedna strana byla ochotna přistoupit ke kompromisům, jelikož se spory neustále opakují a za poslední 3 roky se téměř nic nezměnilo. Datum, který by měl být stěžejní se neustále oddaluje a nyní by jím měl být podle vyjednávačů začátek října. Návrh nového zákona vše ještě více komplikuje a strany by se měly připravit na brexit bez dohody.



Libra pod tlakem nejistoty

Nedávné události samozřejmě nemohly uniknout investorům na britské libře. Ta se během letních měsíců podívala na páru GBPUSD na devítiměsíční maxima, kam jí pomohl především slabší americký dolar. Právě dolar však začal posledních několik seancí posilovat a libra jednoduše nemá v zádech tak silný fundament, jako například euro (ani v případě eura není tak silný). To vše ukazuje na relativní slabost britského sterlingu, který se pod tíhou kombinace silnějšího dolaru a negativních zpráv o brexitu dostal zpět pod úroveň 1.30.

Fundament předpovídá další ztráty

Posílení sterlingu v následujících několika týdnech tak není příliš pravděpodobné, alespoň pokud se nic nezmění ve vyjednávání o budoucích vztazích EU a Británie. Přece jen má však libra šanci, jelikož americký dolar může začít znovu oslabovat. To se, ale také nezdá být příliš pravděpodobné, protože akciové indexy dnes nejspíš uzavřou druhý týden v řadě ve ztrátě a poptávka po bezpečných aktivech začíná opět růst. Z technického pohledu by se mohl nyní GBPUSD odrazit od silného supportu, nebo až na úrovni 1.2639, kde trhy konsolidoval před následným růstem. Fundament se však zdá být o poznání silnější.

Celý článek najdete zde: https://www.purple-trading.com/cs/libra-ma-nakroceno-k-nejztratovejsimu-tydnu-od-brezna/