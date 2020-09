Tatra chystá výrobu nákladních aut v Brazílii

Tatrabras bude zpočátku vyrábět 225 automobilů různých verzí ročně, do roku 2025 by měla roční výrobní kapacita továrny dosáhnout až 800 vozů. O nákladní automobily světoznámé značky mají zájem odběratelé z různých sektorů brazilské ekonomiky včetně zemědělství, důlního průmyslu nebo těžby dřeva. V další fázi by měla vozy Tatra ze závodu ve městě Ponta Grossa využívat také brazilská armáda.

DO CELÉ LATINSKÉ AMERIKY I AFRIKY

Ponta Grossa je významné průmyslové centrum vzdálené 115 kilometrů od Curitiby, ve které se již nacházejí dceřiné společnosti a pobočky mnoha významných světových firem. Z nové továrny by měly nákladní automobily TATRA 6×6 a 8×8 směřovat nejen na brazilský trh, ale rovněž do celé Latinské Ameriky a do Afriky.

Memorandum o investičním záměru zpečetilo výsledky roku a půl trvajícího jednání mezi společností Tatra Trucks, vládou státu Paraná a prefekturou města Ponta Grossa. Jeho slavnostního podpisu se zúčastnil také Carlos Massa Ratinho Junior, guvernér státu Paraná, a velvyslankyně ČR v Brazílii Sandra Lang Linkensederová. Projekt Tatrabras je podle velvyslankyně příkladem toho, jak strategicky uvažující české podniky naplňují svou současnou vizi a rozšiřují výrobní kapacitu mimo Evropu – v zemích s velkými trhy, jako je Brazílie.

Na hledání vhodného místa pro výstavbu nové továrny a zprostředkování rozhovorů s brazilskými partnery se české velvyslanectví v Brazílii významně podílelo.

Projekt továrny Tatrabras je podle guvernéra státu Paraná výbornou ukázkou toho, že slibné synergie zájmů lze najít i mezi zeměmi značně geograficky vzdálenými, pokud dotyčný zahraniční podnik prokáže dostatek zájmu a úsilí, je ochoten budovat svou firmu v Brazílii a má potřebnou podporu svého zastupitelského úřadu. Ratinho Junior dále ocenil výjimečné vlastnosti nákladních automobilů Tatra, jak odpovídá sloganu „Tatra takes you further“.

PŘÍNOS PROJEKTŮ PROPED

Tatra se začala zajímat o otevření továrny v Brazílii už v polovině devadesátých let minulého století a od počátku měla podporu české diplomacie. Konkrétní plán vznikl v průběhu podnikatelské mise z České republiky, kterou Velvyslanectví ČR v hlavním městě Brasília uskutečnilo v rámci projektů ekonomické diplomacie PROPED v dubnu 2019. Této mise se zúčastnil také Jaroslav Strnad, zakladatel holdingu Czechoslovak Group, jehož součástí je i výrobce automobilů Tatra Trucks.

Podmínky pro vznik továrny v Brazílii se dále upřesnily během dalšího projektu ekonomické diplomacie. Šlo o incomingovou misi do Česka, na jejíž organizaci se podílelo Ministerstvo zemědělství ČR v srpnu 2019. Mise se zúčastnili zástupci největších agropodniků státu Paraná a představitelé dopravních asociací. Během návštěvy Česka potvrdili významnou poptávku po odolných nákladních vozech v brazilském zemědělství a lesnictví. Právě tato poptávka byla jedním z klíčových faktorů při zvažování ekonomické udržitelnosti výroby automobilů Tatra v Brazílii.

Ondřej Kašina, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Brasília