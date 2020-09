Holubičí pírka z ECB (Komentář)

Hlavní ekonom Evropské centrální banky Philip Lane dnes v blogu použil ostřejší slova ve vztahu k nastavení měnové politiky, než jaká včera použila šéfka ECB po měnověpolitickém zasedání. Lane řekl, že ECB nemá žádný prostor pro spokojenost v situaci, kdy inflace bude persistentně pod cílem. Současně řekl, že silné euro snižuje inflační výhled. Jinými slovy tím hlavní ekonom říká, že měnová politika ECB není dostatečně uvolněná. My počítáme s tím, že ECB do konce roku přijde s navýšením programu nákupu aktiv, ale v horizontu dvou let s návratem inflace na inflační cíl ECB nepočítáme. Po výrocích Philipa Lanea dál mírně klesly eurové úrokové sazby. Nicméně euro opět mírně proti dolaru posílilo k 1,186 USD/EUR.

Za kanálem narůstá předbrexitové napětí. Britský premiér Boris Johnson dnes povede rozhovory s členy parlamentu vlastní strany kvůli jeho návrhu vedoucího k porušení dříve vyjednaných podmínek brexitu.

Česká koruna dnes mírně posílila k hladině 26,52 CZK/EUR, ale později většinu zisků umazala oslabením k 26,57 CZK/EUR.