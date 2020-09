Crypto newsletter: Ceny hlavních kryptoměn se pohybují do strany

Shrnutí

Bitcoin se obchoduje v konsolidačním pásmu

Hashrate Bitcoinu pokračuje v růstu

Průměrná cen za transakci blockchainu Etherea vzrostla na 8 dolarů

Po masivní korekci, která se odehrála v minulém týdnu, se nálada na kryptoměnách zhoršila. Open interest na BTC futures (hlavně na CME) výrazně kleslo. Nicméně situace se postupně v tomto týdnu stabilizovala a nebyli jsme svědky výrazných cenových pohybů na kryptoměnách. Cena Bitcoinu se pohybovala mezi 10 000 a 10 400 dolary, což způsobilo klid na kryptoměnovém trhu. Tržní dominance Bitcoinu klesla na 56,5 %. Kapitalizace všech digitálních aktiv v oběhu klesla na 342 miliard dolarů.

Bitcoin hashrate vyskočil i přes nižší cenu

Přes poslední korekci vzrostl v září hashrate Bitcoinu. V srpnu se snížil hash index na 119,39 terachas (TH / s) a následně vzrostl na aktuální úroveň 128 TH / s. Hash rate měří velikost hashpower (počítačové síly) věnované těžaři síti. Měří se tak zdraví celé sítě a ukazuje, jak je bitcoinová síť chráněna proti 51 % útoku. Růst hash rate byl prý způsoben výraznými srážkami v Číně, které vedly ke snížení cen elektřiny. Se stabilizací ceny se zvyšuje šance obnovení rostoucího trendu kryptoměny.

Bitcoin hash rate. Zdroj: Blockchain

Bitcoin se v tomto týdnu obchodoval do strany. Cena se dnes odrazila od horní limity konsolidačního pásma. Pokud převáží zhoršený sentiment, tak by mohl začít hrát roli support na úrovni 10 000 dolarů. Naopak v případě růstu by obchodníci měli vnímat rezistenci na 11 000 dolarech. Zdroj: xStation5

Průměrný transakční poplatek Etherea vzrostl na historické maximum

Denní transakční poplatek na Ethereu nebyl nikdy vyšší. Jde ruku v ruce s rostoucí poptávkou sítě. Průměrný transakční poplatek, který platí uživatelé Etherea, vzrostl dle Blockchain analytického portálu, Blockchairu, na 8 dolarů. Z rostoucího transakčního poplatku profitují těžaři. Růst poplatku je částečně důsledkem přílivu nových on-chain transakcí z různých decentralizovaných finančních protokolů (DeFi), které si našly cestu do kryptodomény v posledních měsících.

Cena Etherea testuje hlavní úroveň rezistence na $365.00. Pokud se ji kupcům podaří prorazit, tak může následovat rostoucí impuls k úrovni $442.00. Na druhou stranu, pokud převezmou kontrolu medvědi, tak cena může klesnout k úrovni $310.00. Zdroj: xStation5