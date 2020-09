V Praze od pondělí do provozoven pouze po dezinfekci rukou? Podle hygieniků toto platí jen pro zaměstnance a ne návštěvníky

„S účinností od 14. září do odvolání se nařizuje mimořádné opatření na území hlavního města Prahy spočívající v zajištění dezinfekcí ze strany provozovatele v provozovnách (...). Provozovatel nařídí její pravidelné používání zaměstnanci a výzývá k jejímu používání zákazníky,” uvedla hygiena.





Podle agenturních zpráv s odvoláním na vyjádření náměstka primátora Petra Hlubučka Praha měla od pondělí chystat další protikoronavirové opatření v podobě povinnosti dezinfekce rukou při vstupu do jakékoli provozovny ve městě. Plnění této povinnosti bude mít na starosti zajistit provozovatel. Kromě restaurací a dalších stravovacích zařízení by se mělo opatření týkat všech budov včetně obchodů. Bez provedení patřičné dezinfekce rukou by neměl provozovatel vstup do objektu vůbec dovolit.Náměstek primátora k nařízení uvedl, že umístění dezinfekčních prostředků bylo povinností už dříve, ale ne vždy byly tyto patřičně využívány. Zdůraznil, že se jedná o preventivní opatření , které by nemělo přímo bránit provozování a využívání služeb.Na dodržování opatření by měli dohlížet policisté a strážníci.Zprávy byly následně upřesněny v tom smyslu, že podle hygieniků by měl provozovatel k použití dezinfekce návštěvníky pouze vyzývat. Povinné používání by mělo platit pouze pro zaměstnance dané provozovny či zařízení.