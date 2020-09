Subterra zahájila práce na prestižní zakázce prodloužení stockholmského metra

SBT Sverige dovršila koncem července podzemní stavební práce pod jezerem Mälaren a pokročila tak s výstavbou dálničního tunelu Skärhlolmen na obchvatu Stockholmu. Ten by měl dosáhnout celkové délky 4 km. Firma i přes některá omezení spojená se současnou situací pandemie koronaviru úspěšně pokračuje v realizaci projektu, jehož zadavatelem je švédská státní agentura pro výstavby silnic a železnic Trafikverket. Hodnota této zakázky, která by měla být dokončena během roku 2022, je zhruba 4,6 miliardy Kč.

Kromě toho Subterra zahájila práce na prestižní zakázce rozšíření modré linky metra na předměstí Stockholmu do obce Järfälla. Smlouva zahrnuje výstavbu čtyřkilometrového úseku včetně dvou stanic a předcházely jí menší zakázky na výstavbu přístupových tunelů. Stavba za bezmála 5 miliard Kč má skončit v roce 2023. „Že si nás švédský investor vybral na tak velkou část rozšíření metra, to považuji za zcela mimořádný úspěch nejen pro naši společnost, ale i celou Skupinu Metrostav a české podzemní stavebnictví vůbec. Vzhledem k rozsahu a náročnosti projektu počítáme se zapojením kapacit mateřské společnosti Metrostav a věříme, že s přispěním našich švédských partnerů se společné dílo podaří,“ řekl Ondřej Fuchs, generální ředitel společnosti Subterra.

Klíčem k úspěchu ve Švédsku je kombinace několika faktorů

Zkušenosti stavební firmy Subterra hovoří o tom, že o úspěchu na švédském trhu zdaleka nerozhoduje jen nabízená cena. Do hry vstupuje mnoho dalších faktorů, mezi něž patří především kvalita, spolehlivost a schopnost naplnit vysoké nároky švédských zadavatelů. Důležitými faktory jsou také vysoká odbornost českých specialistů a také loajálnost zaměstnanců firmě. Tyto okolnosti zajišťují poctivě a kvalitně odvedenou práci. Švédská dceřiná společnosti SBT Sverige se například aktuálně opírá o zkušenosti a know-how téměř deseti českých odborníků, přičemž firma zaměstnává celkem 110 pracovníků.

Švédské investice do dopravní infrastruktury

Švédská vláda schválila „národní plán dopravního systému“ (národní plán pro dopravní infrastrukturu) pro období 2018–2029 s alokací 622 miliard švédských korun (v přepočtu cca 1,6 biliónů Kč). Plán zahrnuje výdaje na provoz a údržbu státních železnic 125 miliard SEK (cca 320 miliard Kč), na provoz a údržbu státních silnic 164 miliard SEK (cca 420 miliard Kč) a na vývoj dopravního systému 333 miliard SEK (cca 853 miliard Kč).

Švédské stavební firmy nejsou schopny tuto poptávku vlastními kapacitami plně pokrýt. Přesto je konkurence na švédském trhu velice silná. Kromě tradičních firem ze Skandinávie je třeba počítat s přímými konkurenty nově přicházejících stavebních společností z Itálie, Turecka, Španělska a Číny.

Efektivní působnost na švédském trhu je možné zajistit v ideálním případě prostřednictvím místní firmy či pobočky. Podmínkou jejich zřízení je registrace u švédského obchodního rejstříku (Companies Registration Office – Bolagsverket) a daňového úřadu (Skatteverket). Tento proces obvykle trvá tři až čtyři týdny.

