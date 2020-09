HUDEBNÍ AMBASADOŘI

?HUDBA NA EXPORT

Digitální Dvořák byl sice hudebním experimentem, zároveň ale dobře odráží dramaturgii orchestru, který se snaží dávkovat hudbu časem prověřených klasiků i soudobých skladatelů tak, aby to odpovídalo preferencím publika. Vidět je to nejen doma, ale i na zahraničních turné PKF. Začátkem letošního roku odehrál orchestr turné s deseti zastávkami v Německu, Francii, Belgii, Maďarsku a Švýcarsku. Doprovázel světoznámého tenoristu Jonase Kaufmanna a jeho projekt „Mein Wien“ – komponovaný večer sestavený z klasických operetních kusů i několika původně lidových vídeňských „šlágrů“.

Na konzervativním repertoáru byl naopak postaven loňský debut v Kuvajtu, kde PKF vystoupila v Kulturním centru šejcha Ahmada al-Džábira, největším a nejdražším sále na Blízkém východě. I tady, stejně jako předešlé roky v Ománu, zazněl klasický repertoár, kde nechyběly ani obě nejpočetnější „položky“ českého hudebního exportu – Dvořák a Smetana. Naopak pro západoevropské publikum, které má již ledacos „naposloucháno“, orchestr zařazuje i náročnější díla. Třeba na prestižním festivalu ve francouzském Besanconu, kde se PKF představila předloni, zazněla skladba soudobého skladatele Érica Tanguye. „Na cestách je zajímavé sledovat, jak je každé publikum jiné. Na Blízkém východě jsou posluchači velmi disciplinovaní, v sále je ticho, lidé se mezi sebou nebaví a neexistuje, že by si někdo zapomněl vypnout mobil. Korejci jsou zase nadšení fanoušci, někdy stojí před naší šatnou s žádostí o podpis jako na rockovém koncertu,“ popisuje své zkušenosti manažer orchestru Aleš Drenik.

JSME HUDEBNÍCI, NE POLITICI

Svým způsobem tak orchestr plní roli kulturních exportérů a propagátorů Česka v zahraničí. I s tím, že někdy do hudby vstupuje politika. Loňské plánované turné po Číně například Peking odložil na neurčito, a to v reakci na žádost pražského magistrátu o úpravu takzvané sesterské smlouvy. „My jsme ale hudebníci, ne politici. Naše turné nemají žádný podtext, chceme jen šířit hudební zážitky a skvělé jméno české hudební školy,“ říká k tomu Kateřina Kalistová. Zároveň ale dodává, že kultura otevírá dveře i byznysmenům a politikům. „Jestli by nám v něčem v naší roli ambasadorů mohlo ministerstvo zahraničí pomoci, pak ve vytipování zemí a oblastí, kde by právě česká kultura měla být viditelnější,“ myslí si šéfka PKF. Pomoc státu při organizaci či financování zahraničních turné vidí ale realisticky. „Do letadla se při speciálních podnikatelských misích nevejdeme a jelikož jsme velký orchestr, tak nemůžeme chtít po Českých centrech, aby nás s jejich rozpočtem pozvala,“ uzavírá Kateřina Kalistová.

Koncerty v zahraničí se nicméně kalendář orchestru již plní. V nadcházejících sezonách plánuje PKF hrát na Slovensku, v Německu, Nizozemsku, Španělsku, Itálii a také v Jižní Koreji. Později pak přijde na řadu i Japonsko a Tchaj-wan. A v roce 2022 by se orchestr rád vrátil do Spojených států, kde v roce 2017 odehrál sérii vyprodaných koncertů. „Pro hudebníky je to země zaslíbená a také jde o důležitý trh,“ podotýká Aleš Drenik. Financování i místa, kde PKF zahraje, jsou ještě v jednání. Jisté je nicméně to, že i v USA chce orchestr navázat na to, co umí velmi dobře – pomocí hudby propagovat dobré jméno Česka v zahraničí.

BLAHOSLAV HRUŠKA