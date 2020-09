Dolar kvůli Fedu slábne, ECB nekontruje (Ozvěny trhu)

Již několik týdnů a měsíců nazpět při přemítání o tom, co vše se vrací k normálu, zmiňujeme rostoucí inflační očekávání. Mezitím přišla konference v Jackson Hole, kde 27. srpna šéf Fedu oznámil změnu v tom, kam se bude snažit Fed směřovat cenový vývoj. V aktuálním nastavení, kdy inflace byla delší dobu pod 2 %, to znamená ochotu udržovat uvolněnější politiku delší dobu s tím, že Fed bude mířit inflaci nad 2 %.

Finanční trh sice něco takového čekal, ale samotné zasedání přece jen mělo na obchodování vliv. Především je patrný další nárůst inflačních očekávání, která za časovým horizontem pěti let vyrostla až do blízkosti 2,2 %. Úrokové sazby s kratší splatností reagovaly drobným poklesem, zatímco na delším konci výnosové křivky došlo k nárůstu, který byl v dalších týdnech s výjimkou splatností nad 10 let vymazán.

V každém případě se ale v souhrnu dále snížila reálná úroková míra. Z pohledu kurzu dolaru je důležité, že k takovým změnám u jiných měn, například eura, v inflačních očekáváních či v reálných úrokových sazbách nedošlo. Vyšší inflace při relativně méně změněných vyhlídkách na růst ekonomiky představuje menší prostor pro posilování amerického dolaru. A skutečně, od konference v Jackson Hole dolar proti euru mírně oslabil z 1,18 USD/EUR na 1,20 USD/EUR.

Následovalo oslabení eura, poté co se z ECB ozval hlas mířící proti silnému euru. Otázka zní, bude ECB jednat tak, aby vyvážila z pohledu devizového trhu poslední uvolnění měnové politiky Fedu? My sice počítáme s dalším rozšířením nákupu aktiv ECB o 500 mld EUR, v situaci, kdy trh počítá dle mediánu Bloomberg s 350 mld EUR. Ale to není až tak silný kalibr. ECB toho tedy pravděpodobně mnoho nenadělá, tedy pokud nenastane další silný šok a potřeba měnové podmínky dále uvolnit.

V naší prognóze počítáme s tím, že dolar bude v horizontu roku oslabovat k 1,25 USD/EUR