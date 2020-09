4 věci o hypotékách, které jste pravděpodobně nevěděli

A přitom vám mohou pomoci ušetřit stokoruny měsíčně díky nižší úrokové sazbě či poplatkům.

Pomoci může i zaměstnavatel

Hlavně v případě velkých firem, které mohou mít s bankami, jež se firmě starají o finance, zvýhodněné podmínky u finančních produktů. Toto je dobré si zjistit na personálním oddělení případně na pobočce banky, u které má váš zaměstnavatel firemní účet. Bohužel, o informaci čerpat výhodnější hypotéku s „přispěním“ zaměstnavatele vás nemusí informovat nezávislý hypoteční makléř z důvodu, že v tomto případě (s využitím výhod zaměstnavatele) nejsou makléři vypláceny provize.

Nabídka napříč bankou se může lišit

Na hypotéku za stejných podmínek můžete v rámci více poboček stejné banky získat různé nabídky. Řada bank funguje tak, že ředitel pobočky má roční rozpočet na slevy z úrokových sazeb či poplatků. Motivace ředitelů poskytovat slevy pak roste v případě, že daná pobočka neplní prodejní plány a případně i to, jestli řediteli pobočky ještě zbyly nějaké peníze v rozpočtu.

Lišit se může i nabídka od poradce a na pobočce

Vyřídit si hypotéku přes prostředníka má své výhody i nevýhody. Banka poskytující hypotéku započítává do celkové nákladovosti na úvěr i provizi vyplácenou zprostředkovateli. Pro banky je často výhodné „prodat“ hypotéku rovnou na pobočce než za provizi makléři. Ano, velmi často uslyšíte, že u hypotéky přes makléře nemusíte „živit“ drahé pobočky a jejich zaměstnance. Ovšem, tyto náklady (pobočka, mzdy) jsou pro banku fixní, zatímco odměna makléři je něco, co by oželily. Z tohoto důvodu se vám může reálně stát, že na pobočce banky získáte výhodnější nabídku než u zprostředkovatele, protože banka do „své“ nabídky nemusí zahrnovat provizi. Zároveň, banky motivují své pracovníky, aby měli co nejvyšší podíl hypoték prodaných „napřímo“ a menší podíl těch prodaných přes zprostředkovatele.

Zamítnutá žádost může být problém

Banky si ze zákona vedou evidenci o žádostech či čerpání úvěrových produktů v bankovním registru klientských informací, a to ze zákona. Pokud požádáte o hypoteční úvěr v bance, která tuto žádost zamítne, může vám to zkomplikovat schválení úvěru u jiných hypotečních bank, které se při zkoumání vašeho výpisu z bankovního registru dozví, že jiná banka už vaši žádost zamítla.