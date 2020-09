Britská vláda dosáhla dohody o obchodu s Japonskem

Britská vláda oznámila, že se dohodla s Japonskem na podobě vzájemné obchodní dohody. Ta by měla zajistit, že cca 99% britského vývozu do "země vycházejícího slunce" nebude podléhat clům ani tarifům. Mělo by tak dojít k růstu objemu obchodu o cca 15,2 mld. GBP . Dohoda se týká také volného pohybu dat.Dohodu, která je první svého druhu od oznámení Brexitu , budou muset posvětit parlamenty obou zemí, což by mohlo proběhnout ke konci roku. Britská vláda označuje dohodu za velmi důležitou a klíčovou i s ohledem na vyjednávání s EU.Japonská ekonomika je aktuálně pátou největší na světě.