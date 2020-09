Perly týdne: Býčí trh bude pokračovat, ženy akciím nevěří a u nás míříme k třídennímu víkendu

Stiglitz hovoří o bankrotech firem, Zlotnikov o budoucí inflaci, Levitt o pokračujícím býku. Ženy akciím moc nevěří, u nás je málo učitelů, levné pivo a směřujeme k třídennímu víkendu. Další Perly týdne jsou tu.

Velké firmy měly bankrotovat: Joseph Stiglitz z Columbia University pro Bloomberg Finance uvedl, že pandemie poukázala na některé problémy v americké společnosti, které se projevují i tím, že Spojené státy si nyní „vedou mnohem hůře než jiné země“. Ohledně monetární politiky americké centrální banky ekonom uvedl, že rozpoznání chyb z roku 2009 nyní pomáhá, ale ekonomika je celkově příliš závislá na monetární stimulaci a v tomto smyslu dochází naopak k opakování předchozích chyb.



Podle Stiglitze také monetární stimulace opět živí bubliny na finančních trzích a tím prospívá zejména nejbohatší části společnosti. Politici by naopak měli více podporovat domácnosti. Na otázku, zda by vláda vedle pomoci velkým firmám měla pomáhat i malým společnostem, ekonom odpověděl, že řada velkých společností získala zdroje poté, co jim byla snížena daňová zátěž. Tyto zdroje ale nepoužila na posílení své rozvahy, ale na výplatu dividend a odkupy akcií a tudíž neměla dostatečnou sílu ve chvíli, kdy udeřila pandemie.





Stiglitz míní, že velké firmy v tísni mohly projít bankrotem podle takzvané Chapter 11. Tedy bankrotem restrukturalizačním, který by podle ekonoma nepřinesl ztrátu jejich know how a ztráty pracovních míst , ale změnili by se vlastníci firmy . U malých firem tomu tak ale není, ty prostě zbankrotují a odejdou z trhu. Vláda by tak měla podporovat malé firmy více, než ty velké a Stiglitz v této souvislosti opět zmínil nutnost poučit se z minulých chyb. Vede si nyní nějaká země dobře? Podle ekonoma je řada těch, které si vedou lépe než Spojené státy . Nedochází v nich k výraznějšímu růstu nezaměstnanosti a příkladem může být Nový Zéland.Vadim Zlotnikov, který stojí v čele Fidelity Institutional Asset Management, pro Bloomberg Finance řekl, že v posledních deset letech táhly globální návratnost trhů zejména americké akcie , ale to se v budoucnu změní. Klíčem pro úspěch tedy bude podle Zlotnikova diverzifikace. Investoři by pak měli investovat „na základě věcí, které jsou co nejvíce známy“, a takovou věcí jsou třeba vysoké dluhy. K jejich růstu vedla řada faktorů, včetně demografického vývoje, a současný stav vede k jedné významné otázce: Povedou vysoké dluhy k vysoké inflaci Zlotnikov míní, že odpověď je kladná a půjde tak o významný odklon od vývoje v minulosti. Dodal, že budoucí inflace bude do určité míry tažena ekonomickou politikou. Kvůli vysoké příjmové nerovnosti bude totiž docházet k větší redistribuci a bude se tak zvedat inflace u zboží a služeb nejvíce citlivých na změny výdajů nejchudší části společnosti. Celkově je ale tento inflační příběh otázkou dlouhého období, „nejde o projekci na jeden rok“.Korekce čas od času přichází, ale stále se nacházíme v dlouhodobém býčím trhu. Tak vidí současný vývoj na akciích Brian Levitt ze společnosti Invesco. Podzim je navíc podle něj tradičně složitějším obdobím, k tomu se přidávají blížící se prezidentské volby a celkově se dá čekat vyšší volatilita. Ovšem trend bude stále mířit nahoru. Netýká se to přitom jen amerických trhů, ale půjde o globální jev, kterému pomáhá i uvolněná politika.Američtí investoři by podle stratéga měli svou pozornost zaměřit na zahraniční akcie i kvůli tomu, že se pohybujeme v prostředí stabilního, či oslabujícího kurzu dolaru . Jejich cílem by ale neměly být zahraniční trhy s nejistým ekonomickým vývojem, ale spíše silné růstové společnosti v zahraničí. Stratég v této souvislosti zmínil atraktivitu Číny , kde lze podle něj najít hodně velkých zajímavých firem porovnatelných s těmi americkými.Sober Look ukazuje následující graf, který srovnává míru důvěry , kterou mají v akciový trh muži a ženy. Sloupce jdou od „naprosto důvěřuji“, přes „poněkud důvěřuji“ a „nedůvěřuji“ až po „nevím“. Rozdíl v postojích obou pohlaví je znatelný, protože muži vykazují mnohem větší důvěru než ženy – ty nedůvěřují trhu v téměř polovině případů:Sober Look také ukazuje dlouhodobý vývoj reálné celkové návratnosti amerického akciového trhu . Podle následujícího grafu se od dlouhodobého trendu pozorovaného od roku 1871 akcie výrazně odchýlily v druhé polovině devadesátých let, následná korekce vrátila jejich růst blízko trendu a krize roku 2008 zase pod něj. Další býčí trh znamenal návrat na trend a následně jeho mírné přestřelení:Eurostat tento týden porovnává evropské země podle počtu žáků na jednoho učitele na základních školách . V celé EU je v průměru necelých 14 žáků na jednoho učitele, v České republice se s téměř dvaceti žáky na učitele nacházíme mezi zeměmi s nejvyšším poměrem:Eurostat zároveň srovnává evropské země podle cen alkoholu a i zde patříme k extrému. Učitelů málo, ale levné pivo Seznam.cz a další média si tento týden všímají toho, že „miliardář Komárek kupuje piana Petrofu, které odmítla Čína . Dá je českým školám “. Portál dodává, že „vládce investiční skupiny KKCG, která ovládá loterijní skupinu Sazka Group nebo těžební MND, se postavil za českou rodinnou firmu Petrof a vůbec také za hodnoty, které představovala mise šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu“. „Přáli bychom si, aby se těch jedenáct nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti,“ uvedl Karel Komárek.„Vážíme si toho velkorysého kroku a jsme rádi, že se naše klavíry dostanou do českých škol . Mne osobně nejvíc překvapila rychlost a rozhodnost Karla Komárka s jakou k tomuto neplánovanému obchodu přistoupil,“ uvedla majitelka a prezidentka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová.Seznam.cz také píše, že „Češi za posledních dvacet let ukrojili ze své pracovní doby přes 100 hodin za rok. Debaty o čtyřdenním pracovním týdnu nadto sílí i jako důsledek koronakrize “. Cest, jak se k třídennímu víkendu propracovat, je podle portálu hned několik: „ Firmy postupně v posledních letech v boji o zaměstnance neustále navyšují výhody v podobě volných dní, zároveň se více orientují na výkon než odkroucené hodiny, což mění i podobu pracovních smluv. A v neposlední řadě je tu práce z domova, která se stávala stále populárnější už před úderem koronaviru “.„Pro Česko, ale i značnou část Evropy , a to na rozdíl od USA či východní Asie, je v posledních letech skutečně patrné určité uvolnění pracovní doby, ale i pracovních povinností. Jeho projevem je větší důraz na mimopracovní čas, tlak na prodlužování dovolené ,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Jan Urban, vysokoškolský pedagog, který se specializuje na psychologii práce . Podle něj právě páteční volnější režim je něco, co se prosazuje stále více.