Vláda by měla v podpoře hospodářství chtít za málo peněz hodně muziky, říká ekonom Jan Bureš

Investiční pobídky, které přimějí firmy rozhýbat peníze, ne je šetřit na (ještě) horší časy. A investice například do dopravní infrastruktury, nikoli do jednorázové podpory spotřeby. Tak by měla podle Jana Bureše, hlavního ekonoma společnosti Patria Finance, vypadat další podpora české ekonomiky. Hovořil o tom během zářijové debaty z cyklu ABCD investora.

